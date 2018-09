Modena: alla scoperta dei segreti dell’aceto balsamico

La data fissata è domenica 30 settembre ed il programma delle iniziative è ampio e vario: sono infatti oltre trenta le acetaie che hanno aderito e che apriranno le porte ai visitatori per raccontar loro per immagini e degustazioni, una storia che in alcuni casi si tramanda da generazioni nella stessa famiglia.



Showcooking - Oltre trenta occasioni per trascorrere in modo originale la giornata, che propone interessanti showcooking tenuti dagli chef di Modena a Tavola nelle acetaie, durante i quali verranno dispensati interessanti consigli su quali sono i migliori abbinamenti con i prodotti del territorio e l’utilizzo del prezioso condimento in cucina.



La botte più grande del mondo - Tra le iniziative più originali, da segnalare la possibilità di visitare la botte da guinnes dei primati più grande del mondo, oppure assistere a dimostrazioni di cottura e pigiatura del mosto, partecipare agli aperitivi e alle merende “balsamiche” organizzati presso le strutture, visitare i percorsi museali di antichi strumenti di laboratorio e attrezzature per la lavorazione dell’aceto.



Un’eccellenza del Made in Italy - Acetaie Aperte, che ogni anno vede crescere il numero dei visitatori, si conferma come uno dei principali appuntamenti di divulgazione rivolti al grande pubblico, che visitando direttamente le imprese potrà vedere con i propri occhi come nasce un così prezioso alimento, il più esportato di tutto il Made in Italy agroalimentare con il 92% della produzione che varca i confini nazionali. L'iniziativa è organizzato dal Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP e dal Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.



Per maggiori informazioni: www.consorziobalsamico.it