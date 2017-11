Milano Winter Show: l’equitazione incontra la solidarietà

Il centro ippico di Vermezzo, nel Milanese, fa incontrare sport e solidarietà : sabato 18 novembre, in concomitanza con la quarta edizione del “Milano Winter Show”, il concorso internazionale di salto ostacoli CSI3* e CSI1*, si svolge una serata di beneficienza in nome della Onlus Progetto Sorriso nel Mondo per sostenere le sue attività a favore di bambini molto sfortunati in alcuni Paesi a basse risorse.

L’evento, capitanato da Barbara Morali e dalla madrina Nicole Berlusconi, si propone di raccogliere fondi per la cura di piccoli pazienti affetti da malformazioni cranio-facciali e da ustioni. La Onlus Progetto Sorriso nel Mondo opera in Paesi a basse risorse, nei quali spesso nascere con una malformazione del viso, del labbro o del naso è causa di totale emarginazione e di abbandono sia per il bambino che per la sua mamma. La Onlus è presente in Bangladesh e in Africa: ad oggi sono stati effettuati oltre 6.000 interventi e sono stati visitati e curati circa 14.000 pazienti.



La serata sarà aperta dallo show di Santi Serra Camps, in arrivo direttamente dalla Spagna per mostrare al pubblico la relazione che si può creare tra uomo e cavallo quando tra loro si instaura un legame di fiducia, rispetto e libertà. Il suo spettacolo, ormai famoso in tutto il mondo, mette in scena quattro cavalli arabi e due cani che giocheranno in libertà.



Al termine dello spettacolo di Santi, sarà organizzata una lotteria ricca di premi offerti da Loro Piana, Kep Italia, Queriot, Gioielleria Vicenda, Safe Riding, Pasini, Caseificio Arioli e dalla Tenuta Montemagno il cui ricavato sarà devoluto alla onlus per regalare un sorriso a tante persone in difficoltà.