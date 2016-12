Milano: a Natale lo Jonio si incontra sui Navigli

In collaborazione con l'Associazione La Tavola Italiana è presente con un proprio spazio presso il mercato di Natale del Darsena Christmas Village fino al 6 gennaio 2016.

Venerdì 18 dicembre alle ore 17 si svolge la dimostrazione del Maestro Ceramista Oronzo Patronelli del Consorzio dei Ceramisti di Grottaglie, seguito dalla degustazione dei prodotti agroalimentari dei produttori dell'area del GAL Colline Joniche a cura dell'Associazione “La Tavola Italiana”.



Il Gruppo di Azione Locale “Colline Joniche” è un'associazione di undici comuni del tarantino e rappresenta la forza dell'unione fra pubblico e privato per ottenere concreti obiettivi di sviluppo economico e sociale. In collaborazione con La Tavola Italiana è presente con un proprio spazio presso il mercato di Natale del Darsena Christmas Village fino al 6 gennaio 2016.



L'Associazione La Tavola Italiana promuove progetti artistici, culturali, imprenditoriali e multimediali che permettono di dar vita a un viaggio attraverso i sapori, i colori, le tradizioni culturali e artistiche di cui è ricca l'Italia. Prodotti d'eccellenza delle svariate tradizioni regionali che hanno trovato ampia descrizione nel documentario “Ricchezza. La Tavola Italiana”di Claudio Viola di cui l'Associazione è stata promotrice e produttrice.



Alle ore 18 si svolge poi un incontro (con ingresso a invito) dal titolo “La promozione presso i mercati di Natale di Milano delle aziende agroalimentari e artigianali dell'area del GAL Colline Ioniche” per presentare al capoluogo lombardo, alle Istituzioni, alla stampa, agli imprenditori e al pubblico il GAL e i prodotti artigianali e agroalimentari che le aziende del territorio delle Colline Ioniche propongono presso il mercato metropolitano e lombardo.



“In un'atmosfera conviviale e grazie alle dimostrazioni e alle degustazioni previste, l'evento si propone di fare conoscere ai visitatori del Darsena Christmas Village e agli operatori milanesi del settore agroalimentare, dei complementi tavola e dell'artigianato, i prodotti e i produttori del territorio dei comuni di Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico e Statte, riuniti dal GAL Colline Ioniche”, spiega l'Ing. Stefano Goracci, coordinatore scientifico e fondatore dell'Associazione La Tavola Italiana e aggiunge “Gli invitati potranno conoscere gli obiettivi e le strategie che l'Associazione si pone per promuovere le eccellenze italiane e per trasferire ai territori il maggior contributo possibile del valore della catena che la filiera agroalimentare genera nel mondo dal produttore al consumatore".