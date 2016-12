Milano: a caccia di doni all’Artigiano in Fiera

La grande novità dell'edizione 2015 è rappresentata dalla crescita della manifestazione: i prodotti sono esposti in ben nove padiglioni che garantiscono una sempre migliore fruibilità dei prodotti dell'artigianato mondiale. L'Italia è ospitata nei padiglioni 1-3, 2-4 e 6; l'Europa nei padiglioni 5-7; l'Africa e il Medio Oriente al 5; l'Asia nei padiglioni 10-14: le Americhe al pad. 14.



Come un grande crocevia di stili, popoli e culture, la rassegna ospita tre grandi saloni tematici: “Abitare la Casa” (pad. 4), lo spazio dedicato all'arredamento e ai complementi d'arredo; “Moda & Design” (pad. 4), l'area riservata alle sfilate, alla sartoria artigianale e ai talenti del design; “Passione Creativa” (pad. 6), che promuove un fitto programma di corsi e di laboratori innovativi per gli appassionati di hobbistica ed arti manuali.



A completare le attrattive della manifestazione ci sono 61 ristoranti e aree di degustazione in cui assaggiare e acquistare le specialità enogastronomiche di tutto il mondo e in cui partecipare a una nutrita varietà di eventi, per un vero giro del mondo in un'atmosfera di festa e di condivisione.



L'Artigiano in Fiera è organizzato da Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa – In vent'anni di storia( la prima edizione si è svolta infatti nel 1996) è diventata uno degli eventi sociali e culturali più apprezzati dal pubblico. “L'Artigiano in Fiera sta sempre più assumendo le caratteristiche di un villaggio globale dei mestieri, delle arti e delle culture dell'umanità - ha dichiarato il presidente di Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. La manifestazione ha offerto alla gente la possibilità entrare in contatto diretto con centinaia di Paesi attraverso i volti, le storie e le esperienze di uomini e donne: i protagonisti di quest'opera restano, dunque, gli artigiani".



Per informazioni, sito internet www.artigianoinfiera.it.