Mercanteinfiera: a Parma tra arte, stile e ricordi

15:10 - Mercanteinfiera, in programma alla Fiera di Parma dal 28 febbraio all’8 marzo, raduna come nel suo stile consueto, le migliori opere di modernariato, antichità e collezionismo vintage scovate dagli oltre mille espositori nazionali e stranieri, provenienti da Russia, Turchia, Brasile, Belgio, Francia, Inghilterra, Danimarca e Stai Uniti. Una vetrina d’arte eclettica, arricchita da due mostre collaterali: “il salotto”, che racconta 50 anni di storia degli italiani attraverso pezzi iconici del design, e “Battaglie d'inchiostro”, che celebra il centenario dall'inizio della Grande Guerra raccontata attraverso gli oggetti e le immagini del tempo. E per gli appassionati del golf c’è una fiera dedicata.

La 21esima edizione primaverile della kermesse occupa quattro padiglioni del quartiere fieristico: qui convivono in armonia cose nuove e oggetti antichi. Eleganti mobili di età vittoriana, troumeau settecenteschi, ebanisteria stile Napoleone III e gioielli dal fascino intramontabile creata da griffes tra cui Cartier, Audermars Piguet, Tiffany si trovano fianco a fianco con il modernariato più pop e con le suggestioni vintage più raffinate. Gli appassionati, i collezionisti e i semplici curiosi trovano davvero di tutto un po’, a seconda dei propri interessi e del budget a disposizione.



Interessanti sono anche le collaterali. “Circolare nel tempo: a passeggio tra design, arredo e quotidianità” è un affascinante viaggio curato da Berni Studio - Interior Design di Parma che racconta il gusto e i costumi degli italiani in mezzo secolo di storia attraverso i salotti delle abitazioni e gli oggetti che li arredavano: dai pezzi degli anni Sessanta ai giorni nostri, agli oggetti iconici di noti designer come Bruno Munari, Giacomo e Achille Castiglioni , Vico Magistretti e Titti Fabiani. Tra i pezzi più interessanti spiccano i tipici divani in velluto dalle tonalità accese degli anni '60-70, interpretati dall’inconfondibile “Strips” di Cini Boeri per Arflex; ad illuminare il livng si ritrova la luce effimera della lampada Falkland di Bruno Munari. Spazio anche a uno dei “pouf” più famosi della cinematografia italiana, la poltrona Sacco disegnata da Titti Fabiani e resa celebre dal film “Manhattan” di Woody Allen. Ci sono poi il divano icona “Regent’s“ di De Padova, lo Scrittarello di Vico Magistretti e la evergreen lampada Arco, creata da Giacomo e Achille Castiglioni.



La seconda collaterale è la “Battaglie d'inchiostro. La guerra: tra reclame e propaganda attraverso il filtro della carta stampata”, un progetto ideato da Villa Carlotta, Museo del Lago di Como per celebrare il centenario dall'inizio della prima guerra mondiale. La mostra raccoglie un centinaio di immagini provenienti dall'Archivio Storico Pubblicitario di Como, le prime edizioni e illustrazioni originali firmate dai grandi comunicatori dell'epoca come Beltrame, Codognato, Dudovich, oltre a oggetti, fotografie e documenti provenienti da varie collezioni private.



Mercanteinfiera ospita anche dal 28 febbraio al 2 marzo la manifestazione “Italian Golf Show”, promossa da Golf Town e Fiere di Parma. L’evento vede la partecipazione delle aziende leader nel mondo del “green”, che propongono attrezzi, calzature, abbigliamento e accessori. Cuore pulsante dell'evento è il Driving Range: 15 postazioni dove i visitatori possono provare gratuitamente le attrezzature delle migliori marche internazionali e migliorare il proprio gioco, con l'aiuto di maestri qualificati.



Mercanteinfiera – Edizione di Primavera

Fiera di Parma

Per orari, ingressi e informazioni sito internet: www.mercanteinfiera.it



