Idee green: Milano è Agriturismoinfiera

11:39 - Sabato 24 e domenica 25 gennaio a Milano, presso il Parco delle Esposizioni di Novegro, si svolge la terza edizione di Agriturismoinfiera, un evento dedicato a tutti coloro che amano i viaggi green, a chi ha intenzione di pianificare una vacanza e a chi ha voglia di calarsi nella tranquillità di casolari e agriturismi circondati dal verde delle regioni più belle d’Italia.

La manifestazione rappresenta una vetrina aggiornata e completa di servizi specializzati, una risposta concreta a tutti i bisogni di chi ama il turismo verde, dal lusso al low-cost. Sono oltre 300 le strutture agrituristiche italiane disposte a spiegare la loro offerta, i vari servizi e a presentare specialità enogastronomiche regionali tra laboratori per grandi e piccini.



Una vera e propria full immersion nella vita di campagna e poi tanto divertimento per i più piccoli che nell’AGRI-FATTORIA possono apprendere le tecniche di mungitura, di semina, di raccolta. Per i più grandi l’imperdibile opportunità di trascorrere giornate immersi interamente nella natura, di assaggiare e acquistare i prodotti tipici regionali, scoprire segreti e bellezze del nostro territorio, assistere e partecipare ai laboratori teatrali, artistici, d’intrattenimento, sfiliate, seminari e spettacoli musicali che si alterneranno sul GreenCarpet.



Per gli amanti del vino, un’intera area – AGRI-ENOTECA - dedicata alla degustazione in compagnia di esperti sommelier e cantine rinomate per imparare a scoprire tutti i segreti e acquistare le migliori marche del “nettare degli Dei”



Agriturismoinfiera è anche AGRI-ARTE, un’area interamente dedicata all’arte contemporanea ispirata e creata con “pezzi unici” ricavati dalla natura. Uno spazio in cui artisti moderni si esibiscono dal vivo creando opere personalizzate ispirandosi all’artista per eccellenza: Madre Natura.



Quest’anno si inserisce a piena forza, anche lo spazio AGRI-SPA, un’area dedicata alla salute, al benessere e ai trattamenti estetici proposti dagli agriturismi presenti. Maschere di bellezza a base di prodotti naturali, massaggi e trattamenti che richiamano la natura e l’antico benessere, saranno l’elemento chiave di questa nuova Area.



Orari e costi: sabato 24 gennaio ore 10-20 e domenica 25 gennaio ore 9-19.

Prevendita on line € 6 - Scaricando il Buono Sconto dal sito Internet € 7 - Prezzo intero € 10 L’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 10 anni.

Per maggiori informazioni www.agriturismoinfiera.it