Dolomiti: la saporita festa del Desmontegar

Si comincia in Val di Fiemme con la Desmontegada de le Caore, dall' 11 al 13 settembre. Il venerdì è dedicato agli amanti della bike con una Pedalata Golosa caratterizzata da un nuovo percorso tra caseificazione, pranzo in agritur, lavorazione della salsiccia e merenda con i dolci della tradizione. Sabato un appuntamento speciale di Albeinmalga e quindi Entorno par Cavales, tour a piedi alla scoperta di suggestivi angoli del paese. Seguirà l'aperitivo al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme con stuzzicanti finger food, vini e Birra di Fiemme per poi terminare in Piazza Dante con la classica Polenta biota. La domenica invece è dedicata alla festa che precede la sfilata delle oltre 300 caprette, con un grande mercato di prodotti trentini e manufatti artigianali e diverse isole gastronomiche, con anche una proposta A Tutto Capra.



Il festival del Puzzone - Dal 18 e 20 settembre tocca invece alla Val di Fassa con il Festival del Puzzone di Moena DOP. Sarà ovviamente Moena, ad ospitare una tre giorni dedicata ai fans di questo noto formaggio. Si parte già dal venerdì con il Puzzone bike Tour, con visita guidata al Caseificio per assistere alla lavorazione e pranzo in agritur, mentre il pomeriggio è in programma un intrigante Apericena in piazza, cone le birre artigianali trentine. Si continua sabato 19, con il Trekking del Puzzone: dalla colazione in agritur, all'aperitivo nel bosco, per finire tra i fienili del paese con le creazioni degli Chef di Fassa Fuori Menù. Il pomeriggio prosegue con il Villaggio del Gusto, con protagonisti i produttori locali ed uno spettacolo di magia a tema caseario dedicato ai bambini, e il Puzzone Street Food, un aperitivo itinerante tutto da gustare. La domenica è dedicata alla festa nelle piazze del centro, dove sfilerà il corteo della Desmonteada e i bambini potranno imparare a fare il formaggio guidati dal casaro del Caseificio Sociale di Predazzo e Moena e realizzare i canederli al Puzzone.



Un addio alla bella stagione - A dare il saluto all'estate ci pensa la Gran Festa del Desmontegar che dal 24 al 27 settembre si terrà a Primiero. La sfilata e la festa della domenica, che coinvolge tutti i paesi della valle di Primiero con stand gastronomici e momenti di folklore, saranno il momento culminante di quattro giorni dedicati all'allevamento, alla tradizione e ai prodotti caseari, in particolare il Primiero fresco di malga, ingrediente must dei menù della rassegna gastronomica dedicata a questo evento. Sarà invece la Tosèla di Primiero, nel pomeriggio di venerdì, la regina insieme a alle erbe di montagna di Agritur in Fiera con degustazioni, laboratori per bambini e una sfida ai fornelli tra due ospiti scelti tra il pubblico alle prese con i canederlotti all'ortica. Al mattino si potrà assaporare ancora un po'di aria in quota, a San Martino di Castrozza, con il Marendol del Mazzarol composto da una piacevole colazione, Cheesenic in malga e merenda al maso legate da una passeggiata all'insegna del nordic walking.



Gran finale a Predazzo - Questa carrellata di eventi dedicati al ritorno dall'alpeggio si conclude il primo weekend di ottobre (2 -3-4) con la Desmontega de le vache di Predazzo dove la festa dei contadini del paese incontra i sapori del Festival Europeo del Gusto che mette insieme le prelibatezze di luoghi alpini e appenninici accomunati dagli antichi percorsi ferroviari.



Per maggiori informazioni : www.stradadeiformaggi.it