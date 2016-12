Cremona, capitale dei golosi: al via la Festa del Torrone

Il dolce più caratteristico della tradizione cremonese è pronto a deliziare i palati dei più golosi: centinaia di banchetti lungo le vie del centro storico per l'occasione sono ricoperti da torroni per tutti i gusti. Il calendario delle iniziative è fittissimo di attività collaterali: spettacoli, show cooking, laboratori per bambini, degustazioni, musica live, incontri, parate storiche e tanto altro. Protagonisti sono oltre 150 produttori di torrone: dai piccoli artigiani alle aziende storiche che hanno reso tanto amato il dolce cremonese. Dalle ricette gourmet al gelato da passeggio, dalle preparazioni con pistacchi, cioccolato, caffè, limoncello alle ricette salate più fantasiose, passando per i torroni artigianali preparati al momento e con ingredienti naturali di altissima qualità.



Proprio l'alta pasticceria è protagonista della nuova edizione della Festa, grazie anche alla partecipazione di chef di massimo prestigio come il pluripremiato Maurizio Santin che domenica 22 novembre presiede uno showcooking d'eccezione con altri tre maestri del calibro di Davide Comaschi, Fabrizio Galla e Alessandro Servida. Ognuno di loro propone una propria interpretazione del torrone in un dolce originale, come l'ormai celebre “Cremona” di Santin, a base di torrone, amaretto e zucca. Il classico torrone diventa così il punto di partenza per piccoli capolavori di pasticceria d'avanguardia, sofisticati e golosi, in uno spettacolo di chef star direttamente sul palco in Piazza del Comune, sotto gli occhi di tutti i visitatori.



La nuova edizione della Festa del Torrone, promossa dal Comune, Provincia e Camera di Commercio di Cremona e organizzata da Sgp, è una celebrazione a 360 gradi del dolce più caratteristico della tradizione cremonese, fiore all'occhiello della tradizione pasticciera artigianale italiana nel mondo, a partire dalle sue radici storiche. Immancabile infatti il corteo in costume che rievoca il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, l'occasione che, secondo tradizione, il 25 ottobre del 1441, diede vita al dolce ad opera di due pasticceri lombardi. Oltre 150 figuranti sfilano tra le acrobazie di sbandieratori, musicisti e le splendide figure delle dame e dei cavalieri fino alla celebrazione del matrimonio in piazza del Comune, davanti al Duomo, dove i due sposi vengono poi simbolicamente uniti in matrimonio.



Padrino “morale” di questa edizione è Ugo Tognazzi, cremonese doc a cui la città dedica una serie di eventi a 25 anni dalla sua scomparsa. Oltre alle mostre in suo onore, inaugurate il 24 ottobre in presenza dei figli Ricky, Gianmarco e Maria Sole, adesso la Festa celebra l'artista con una scultura gigante di torrone, un'infiorata di oltre 100 mq, a cui possono partecipare tutti i visitatori.



Per maggiori informazioni, consulta il sito www.festadeltorronecremona.it