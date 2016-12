La Toscana a tutto benessere

Il nostro viaggiatore può iniziare l’itinerario, in provincia di Pisa, in una estesa pianura fra Pisa, Lucca e Livorno ( www.bagnidipisa.com ). Lo stabilimento, meta nota già dal Medioevo, poi oggetto di interesse della famiglia De’ Medici e successivamente fra il 1700 e il 1800 frequentato da personalità internazionali, sorge in una splendida villa dei Lorena, i cui affacci sull’affascinante paesaggio toscano possono far scorgere perfino la Torre di Pisa (che varrà la pena di andare a ammirare da vicino). «Le proprietà di queste acque solfato–bicarbonato–alcalino–terrose – spiega il dott. Nicola Fortunati, medico direttore generale della Società delle Terme e del Benessere - permettono di combattere le patologie otorinolaringoiatriche, respiratorie, reumatiche e ancora, attraverso fanghi, bagni e massaggi, il sovrappeso e la cellulite per l’azione antinfiammatoria sia dei minerali sia del calore dell’acqua, che sgorga a 40,5°C».Il nostro viaggiatore si trova di fronte a quattro percorsi per “dimagrire in Toscana”: il “remise en forme”, il percorso breve “detox”, lo “starter” con fango drenante, vapore termale detossinante e attività fisica, e il percorso “beauty” per migliorare l’aspetto e la salute della pelle. Ai risultati concorre sempre la cura dell’alimentazione che, ispirandosi alla tradizione toscana, viene preparata dallo chef con ingredienti il più possibile a km zero. E poi per allontanare l’alienazione che si vive in città basterà meditare camminando lungo i loggiati in cotto ornati di agrumi, tra gli ulivi e il giardino botanico, dalla Villa fino alla Kafé Haus, la struttura sulla montagna pisana, dove l’imperatrice Maria Teresa d’Austria amava stare seduta a leggere poesie.