16 ottobre 2014 Aosta: la Bataille des Reines, il combattimento delle mucche regine Domenica 19 ottobre la finale tra le vacche “da battaglia”, per una tenzone di sguardi e di atteggiamenti, pittoresca e del tutto incruenta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:08 - Avreste mai immaginato un combattimento tra mucche, gli animali pacifici e mansueti per antonomasia? Ebbene, domenica 19 ottobre Aosta ospita la Bataille des Reines, incontro finale di un torneo regionale che ha per protagoniste proprio questi animali. Si tratta, ovviamente, di un combattimento molto particolare e del tutto “pacifico”, fatto di sguardi e di atteggiamenti, al massimo di qualche spintone, in cui però le simpatiche bovine danno prova di una personalità decisamente spiccata. Alla fine della tenzone è chiarissimo quale dei due animali finisce per prevalere: la vacca sconfitta cede il passo alla vincitrice e si ritira con evidente sottomissione. La gara si svolge presso l’arena Croix Noire e costituisce uno degli appuntamenti folcloristici più importanti della regione.

Chi sono le vere protagoniste dell’attesa giornata? Le “Reines” sono gli esemplari più forti e battaglieri di mucche pezzate nere e castane, tipiche della Val d’Aosta, le stesse che normalmente, vediamo pascolare placide nei verdi prati della regione. Questi animali, però, hanno una indole piuttosto combattiva e tenace, che viene alla luce in occasione di queste tradizioni battaglie, per la soddisfazione dei loro allevatori e per il divertimento del pubblico.



Caratterizzate da una possente muscolatura e da una fronte larga con robuste corna, queste maestose bovine si scontrano in modo spontaneo anche all’interno delle mandrie, spesso durante la salita agli alpeggi, quando individuano un’avversaria, il motivo e il momento migliore per affrontarsi. Durante gli “scontri programmati”, invece, le vacche si fonteggiano all’interno di aree prescelte e attrezzate dall’Association Amis Batailles de Reines: attraverso concorsi pubblici gli allevatori possono iscrivere i capi di bestiame più forti della propria mandria e, dopo una serie di scontri a eliminazione diretta, si arriva alla selezione delle “Regine” più forti, ammesse alla finale. Vince lo scontro l’animale che riesce ad allontanare per prima l’avversaria dal campo, uno scontro del tutto incruento, basato sull’istinto dell’animale che lotta naturalmente per conquistare il suo posto nel pascolo o nel recinto, ad armi (o meglio in questo caso, corna!) pari. L’allevatore ha il solo compito di accompagnare la propria mucca all’interno dell’arena di combattimento, senza intervenire mai in alcun modo, ma rimanendo spettatore dello scontro.



In Valle d’Aosta la Bataille de Reines è una tradizione di cui ogni valdostano va profondamente fiero e che riveste grande importanza: gli allevatori portano in gara solo le vacche migliori, processo che porta a una costante selezione e miglioramento della specie, da secoli fondamentale per l’economia della regione.



Durante la giornata di gara, che culmina con l’elezione della “Reina delle Reines” (Regina della Regine) secondo una serie precisa di categorie, verso le ore 17.00 è anche in programma musica e la presenza di gruppi folk. Il ristoro è assicurato da un ristorante presso il quale sono disponibili i piatti tipici valdostani.



Per maggiori informazioni sull’evento, i costi del biglietto e gli orari di svolgimento della giornata consultate il sito della Regione Valle d’Aosta www.lovevda.it



La Bataille de Reines è risultato l’evento preferito per questo fine settimana nell’ambito della competizione “Il Giro d’Italia in 52 Weekend”. Obiettivo del “Giro” è, al termine di un sistema di votazioni, individuare gli eventi più belli tra quelli in programma nei diversi fine settimana dell’anno, secondo le preferenze espresse dagli utenti di Weekendagogo (www.weekendagogo.it). Per essere sempre aggiornati su queste mete potete anche collegarvi al sito ufficiale o alle apposite pagine Facebook.