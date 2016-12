A Genova per il Salone Nautico Internazionale

14:30 - Il Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1 al 6 ottobre si presenta quest'anno rinnovato e dinamico. E nonostante la crisi l’adesione all’evento è in crescita. I settori più attivi sono quelli delle imbarcazioni a motore di dimensioni medio-piccole e della vela. Ma molto apprezzata è anche la nuova distribuzione degli spazi. Le novità di quest'anno sono una maggiore e più facile visibilità dei diversi settori e la sempre più forte internazionalizzazione e valorizzazione del Made in Italy.

SALONE NAUTICO: UN MONDO DA SCOPRIRE - I numeri del Salone sono: 180.000 mq di superficie a disposizione di cui 100.000 in acqua, 760 espositori, 1.000 imbarcazioni presentate. Oltre 100 le novità. L’edizione del 2014 rappresenta il primo passo di un piano triennale di rilancio e riorganizzazione della più importante manifestazione nautica italiana. La possibilità di fare prove in mare, lanciata già l’anno scorso, è stata apprezzata e ha dato i propri frutti. Si segnala il ritorno di cantieri e prestigiosi gruppi internazionali come Ferretti Group, Sanlorenzo, Sunseeker, Groupe Bénéteau, Fipa Group, Hanse Group, Fairline, Cranchi, Absolute,Cantieri del Pardo, Solaris, Brunswick, Marine. Molto apprezzato è anche il Power Village, Power alle spalle della grande tensostruttura che ospiterà tutto il comparto dei produttori di impianti e grandi propulsori. Tutti gli espositori di accessori nautici saranno invece raccolti al piano superiore del padiglione.

Completano l’offerta: la ristorazione sempre nel segno dell’eccellenza Made in Italy, grazie alla collaborazione con Eataly e con una Food Court centrale, un elegante spazio allestito nel Sailing World che tutte le sere dopo le 17,30 offre aperitivi offerti da Eataly, e numerosi food corner dislocati in tutta la fiera. Inoltre GenovaInBlu durante il Salone Nautico propone un programma di eventi culturali, commerciali, musicali e di spettacoli pronti ad animare tutta la città.

Ci sarà anche la possibilità di visitare: l’acquario di Genova (con una nuova piccola di delfino e quattro cuccioli di pinguino), il Galata Museo del Mare con una nuova sala dedicata a Joseph Conrad, la mostra di Marco Lodola e Jill Mathis e il Museo Nazionale dell’Antartide. Ci saranno poi la mostra dedicata agli artisti Frida Kahlo e Diego Rivera e quella al fotografo statunitense Nickolas Muray e infine la possibilità, alla Darsena, di provare l’esperienza di “Dialoghi nel buio”, straordinario percorso multisensoriale realizzato in totale assenza di luce.



Per maggiori informazioni: www.genoaboatshow.com