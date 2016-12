A Candelara si accendono le candele

Ogni sera, nei giorni della manifestazione dalle 17.30 alle 18.30, il paese è completamente rischiarato dalla luce calda e rassicurante delle candele: l'illuminazione artificiale, per l'occasione, viene spenta per lasciare spazio a migliaia di fiammelle accese che creano un'atmosfera unica e affascinante.



Durante questa edizione la festa riserva ai visitatori diverse attrattive e novità, a cominciare dalla Via dei Presepi, in cui si possono ammirare natività realizzate da artigiani di ogni parte d'Italia con i più diversi materiali (cera, legno, pietra, terracotta, ceramica). Il tutto rimane esposto al pubblico per tutto il periodo natalizio fino all'Epifania. Si conferma, dopo il successo dello scorso anno, il vicolo innevato: in una piccola strada all'interno del borgo viene sparata neve artificiale per far divertire grandi e piccini. Ma nel mercatino di Candele a Candelara trovano posto anche le sculture in ferro battuto, silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegnano i protagonisti del Presepe nella via del Borgo.



Anche quest'anno funziona la gettonatissima Officina di Babbo Natale dove i bambini possono lavorare con diversi materiali (creta, cera, carta, legno) per realizzare addobbi e figure legate al Natale e consegnare la loro letterina a Babbo Natale in persona. Ma Candele a Candelara ospita anche alcune animazioni provenienti da tutta Italia legate alla figura di Santa Klaus, tra cui un'intera banda musicale formata da 35 Babbo Natale; oppure i tradizionali Babbo Natale con zampogne e cornamuse. Completano il programma i canti natalizi del Coro polifonico Jubilate e artisti di strada (acrobati, giocolieri, cantastorie).



Candelara, quest'anno, oltre a ripetere la felice esperienza di gemellaggio con Pesaro, rinnova la collaborazione volta a promuovere il territorio della provincia con le città di Urbino, Fano e Gradara. Nella città di Rossini sono previste diverse iniziative di svago e intrattenimento. La centralissima Piazza del Popolo diventa infatti la Piazza dei sapori con esposizione, degustazione e vendita delle eccellenze gastronomiche del territorio. Ad Urbino oltre ad essere organizzato il Presepe Rinascimentale vengono dislocate per la città varie natività interpretate attraverso i secoli. E' possibile, inoltre, ammirare una selezione di dipinti del Rinascimento italiano dedicati al tema della Natività a cura di Vittorio Sgarbi nell'Oratorio di San Giuseppe. Fano ospita il Presepe di Don Marco Polverari, uno dei pochissimi esempi di presepe meccanizzato (allestito nel suggestivo sotterraneo settecentesco di Palazzo Fabbri in via Mura San Gallo). A Gradara, invece, visite guidate nel Castello di Paolo e Francesca.



