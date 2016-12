I "Rifugi del Gusto": natura e sapori in alta quota

16:48 - Lo scopo è offrire agli escursionisti la possibilità di godere delle suggestioni dell’alta montagna fino ai primi di ottobre, prolungando la stagione in quota tra i colori e i silenzi dell’inizio di autunno. L’iniziativa si intitola “I Rifugi del Gusto”: dal 20 settembre al 5 ottobre, 45 strutture rimangono aperte per accogliere e offrire ospitalità agli appassionati della montagna nell'ambiente incontaminato delle Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità, dal Brenta alle Dolomiti di Fassa, alle Pale di San Martino.

Il progetto, ideato e sostenuto dall’Assessorato all'agricoltura, foreste, turismo e promozione della Provincia di Trento, dall’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, dalla Sat, dall’Accademia della Montagna e da Trentino Marketing, con la partnership della Distilleria Marzadro, si propone di rendere più accessibile l’escursionismo in quota, per vivere e scoprire la montagna nel passaggio da una stagione all’altra, quando i colori dell’estate iniziano a lasciare spazio a quelli più caldi dell’autunno.



L’iniziativa si propone anche di valorizzare e far conoscere i rifugi alpini, oggi trasformati in spazi ricettivi ben organizzati, in grado di accogliere gli amanti della montagna in un’atmosfera amichevole che favorisce la socializzazione e la conoscenza della vita in quota. In occasione de “I Rifugi del Gusto” le diverse strutture offrono un menù appositamente creato che comprende un primo, un secondo, un dolce, caffè e un sorso di Trentino Grappa per soli 20 euro. Ogni struttura ha messo a punto inoltre una proposta weekend accattivante, che prevede escursioni in compagnia di una Guida Alpina o di un Accompagnatore di territorio, cena e pernottamento in rifugio, colazione, il pranzo al sacco per l’uscita della domenica e soprattutto le attività a tema. Il tutto al costo di 49 euro.



La proposta enogastronomica è accompagnata da una serie di attività per conoscere i prodotti e le ricette della tradizione trentina e gli spunti paesaggistici e storici più interessanti del luoghi e delle montagne attorno al rifugio.

Tra le attività a tema proposte ci sono l’ascolto di fiabe e leggende della regione o delle imprese di alpinisti di fama, o ancora di testimonianze di storici della Grande Guerra. Chi preferisce lo sport può cimentarsi nell'arrampicata ai rifugi del Gruppo di Brenta; gli appassionati di enogastronomia possono imparare a cucinare in rifugio alcuni piatti della tradizione trentina, come i canederli, lo strudel di mele o gli strangolapreti. Oppure si possono approfondire i temi dell'astronomia, del valore dei ghiacciai e la loro influenza sul territorio. La lista completa dei rifugi che aderiscono all’iniziativa, così come le proposte vacanze e tutte le informazioni sono disponibili al link www.visittrentino.it/irifugidelgusto.



