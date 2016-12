Courmayeur: in marcia tra i Giganti delle Alpi

12:22 - Dal 7 al 14 settembre Courmayeur ospita il “Tor des Geants”, (Il giro dei Giganti), l’Endurance Trail della Valle d’Aosta, una gara non competitiva, ma di estremo impegno agonistico, che attraversa 34 comuni del territorio valdostano. Il percorso, adatto agli appassionati “duri e puri” della montagna e agli stakanovisti dello sport, è considerato il più impegnativo al mondo. La manifestazione è anche l'occasione per godersi una serie di eventi e manifestazioni di sport e spettacolo in una delle cornici montane più suggestive delle Alpi.

La corsa si svolge in una sola tappa e a velocità libera, ma ciascun partecipante ha il tempo limite di 150 ore per portare a termine il percorso; durante il tragitto, l'atleta deve portare con sé l'indispensabile per la sussistenza, ma può rifornirsi presso alcuni punti di assistenza prestabiliti. Il tracciato è a forma di anello con partenza e arrivo a Courmayeur: misura circa 330 km per 24.000 metri di dislivello positivo. Segue l'Alta via della Valle d'Aosta n. 2 e poi l'Alta via n. 1, ripercorrendo i sentieri ai piedi dei più importanti 4000 delle catene alpine (il Monte Bianco, il Gran Paradiso, il Monte Rosa e il Cervino.), attraversa il parco nazionale del Gran Paradiso, 25 colli oltre i 2000 metri e 30 laghi.



Questa competizione estrema risveglia sentimenti universali: il desiderio di sfidare i propri limiti, il senso di assoluta meraviglia davanti a paesaggi unici, l’amicizia e la solidarietà che nascono sui sentieri, l’adrenalina di una corsa che dura una settimana, la commozione profonda davanti al traguardo. Quest’anno l’organizzazione, oltre all’assistenza ai partecipanti, ha puntato sul coinvolgimento degli spettatori. Dal sito ufficiale della manifestazione (http://www.tordesgeants.it/) si possono seguire in streaming gli arrivi e le partenze dalle basi vita, e per la prima volta è possibile seguire i propri runner preferiti grazie al QR Code impresso sul loro pettorale: fotografandolo con uno smartphone, si può registrare la posizione del runner e visualizzarla su una mappa.



Per chi poi si trova sul posto, per tutta la durata dell’evento sono in calendario a Courmayeur numerosi appuntamenti. Già da sabato 6 settembre, infatti, la cittadina festeggia con una presentazione delle eccellenze enogastronomiche della Valle d’Aosta in un percorso del gusto ricco di appuntamenti, atelier e showcooking. Per tutto il giorno, nelle vie del centro, sono presenti gli stand del Lo Matsòn, la tradizionale fiera enogastronomica di Courmayeur. In serata al Jardin de l’Ange è prevista una cena itinerante, che riunisce prodotti tipici di Lo Matsòn, i balli tradizionali, musica e teatro in francoprovenzale: una sintesi della ricchezza culturale di queste montagne. Infine, aspettando la partenza del Tor, il 7 settembre, a partire dalle ore 9.00, la Fête Valdôtaine et Internationale des Patois propone, sempre al Jardin de l’Ange, una gustosa colazione, e più tardi, un aperitivo, accompagnati da animazione in lingua francoprovenzale.



Per maggiori informazioni, consultare il sito http://www.tordesgeants.it/

Per le condizioni meteo in tempo reale, consulta il sito www.meteo.it