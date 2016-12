Con il Violetto ramacchese il carciofo fa festa in tavola

12:01 - Il Violetto Ramacchese, la pregiata qualità di carciofo che viene coltivata da secoli nelle campagne di Ramacca, in provincia di Catania, ha una storia antica ed è il protagonista indiscusso dell’omonima sagra in programma fino al 13 aprile.

Il carciofo violetto è una qualità di ortaggio che cambia denominazione in Sicilia, assumendo, di volta in volta il nome del comprensorio agricolo nel quale viene coltivato. Esistono, quindi, tanti Violetti quante sono le principali aree di produzione: c'è quello Catanese o Ramacchese, il Violetto Gagliardo, ma anche il Siracusano e quello della Val di Noto.



Stavolta ci concentriamo su Ramacca, il paese dei forestieri, che ospita un goloso appuntamento gastronomico. Per l’occasione il centro storico della città si trasforma in una grande vetrina gastronomica, ma sono in programma momenti che esaltano la cultura, le tradizioni popolari e le capacità artigianali e artistiche di questo territorio. Il grande protagonista è ovviamente il pregiato carciofo, abbinato a tante diverse specialità, come i paccheri al forno con carciofi e scamorza affumicata, le mezze penne con crema di carciofi e pancetta affumicata, le casarecce ai cuori di carciofo e grana padano o il risotto alla crema di carciofo e zucca gialla.



I visitatori più curiosi possono conoscere meglio anche le qualità nutritive e salutar di questo ortaggio, grazie a mostre e convegni

La Sagra offre una grande vetrina a tutti i prodotti tipici della zona, dalle arance rosse all’olio, dai formaggi al miele fino al vino, oltre al pregiato pane locale. Spettacoli e performance folcloristiche e musicali fanno da cornice a tutte le giornate, mentre per gli amanti della cultura sono in programma visita guidate al Museo Civico, al Museo delle Bande Musicali, al Parco Archeologico che racchiude i resti di un villaggio preistorico e i ruderi di un centro siculo-greco e alla Chiesa di San Giuseppe, con annesso l'ex convento dei Cappuccini, che conserva una reliquia di Padre Pio.



Per maggiori informazioni consultare il sito, www.sagradelcarcioforamacca.it