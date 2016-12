2 settembre 2014 Cento chef per i 50 anni del Buon Ricordo A Parma si festeggia il mezzo secolo dei ristoranti paladini del gusto del territorio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Dal 1964 sono alfieri della buona cucina regionale italiana e dei prodotti di eccellenza di ogni territorio: ora, per il loro cinquantesimo anniversario i ristoranti del Buon Ricordo raccolgono gli appassionati dei buoni sapori per una cena da Guiness, con “100 Chef per una sera”, una elegante tavolata lunga 300 metri, apparecchiata a Parma, capitale della qualità alimentare, fra Piazza Garibaldi, Strada Repubblica e i Portici del Grano. L’appuntamento è per la sera di martedì 9 settembre, ma le prenotazioni resteranno aperte solo fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Questa cena-evento ripropone l’esperienza raffinata ed esclusiva, organizzata nell’aprile del 1964 al Circolo della stampa di Milano per presentare la nascita del Buon Ricordo, con i primi 12 ristoranti associati. Nella serata di Parma sono invece 100 i ristoranti del Buon Ricordo chiamati a collaborare alla realizzazione di un menu esemplare, capace di rappresentare le tipicità della cucina italiana. L’aperitivo, con prodotti e vini delle regioni italiane viene servito in Piazza Garibaldi, da cui si snoda la tavolata lungo Strada Repubblica, con un servizio curato dai ristoratori del Buon Ricordo e dagli allievi della Scuola alberghiera di Salsomaggiore. Dopo il dessert, il dopo cena è ospitato nella suggestiva cornice dei Portici del Grano, dove vengono serviti caffè, superalcolici e piccola pasticceria con il sottofondo delle musiche verdiane. Come vuole la tradizione del Buon Ricordo, ai partecipanti viene donato il piatto del 50°, dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Solimene di Vietri sul Mare, realizzato in edizione speciale datata e numerata: Si tratta di un piatto super esclusivo, che non sarà possibile avere in nessun’altra occasione. Chi partecipa alla cena ha inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la zona monumentale della Pilotta, con il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale. Inoltre, una Mostra “diffusa” dedicata alla gastronomia italiana dal 1964 al 2014 è allestita nelle vetrine di un centinaio di negozi affacciati sui luoghi dell’evento, aperti anche la sera, mentre nella chiesa sconsacrata di S. Ludovico di via Cavour si può visitare una Mostra dei piatti storici del Buon Ricordo, da quelli dei 12 ristoranti fondatori del 1964 ai 111 del 2014.



L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo offre un viaggio ideale tra i sapori più tipici e rappresentativi della cucina italiana. Nata nella primavera del 1964 da una felice intuizione di Dino Villani, uomo di cultura e maestro di comunicazione (ideatore fra l’altro di Miss Italia), raggruppa ristoranti di qualità con l'intento di dare notorietà e prestigio alle numerose espressioni locali della tradizione gastronomica italiana, a quell’epoca poco valorizzate. Chi si associava era chiamato ad assumersi l’impegno di proporre una linea di cucina tipica del territorio e di tenere sempre in menù una specialità particolarmente rappresentativa della tradizione locale. Oggi come allora, a quella specialità è legato un piatto di ceramica decorata che viene donato al commensale che assapora il piatto, come Buon Ricordo di quell''occasione e di quei sapori.



Il programma dettagliato della serata, che prevede numerosi eventi è disponibile sul sito www.100chefperunasera.com, dove ci si può prenotare anche on line. La quota di partecipazione alla cena è di 85 €. Per chi vuole pernottare a Parma sono stati approntati pacchetti, anche di più giorni



Informazioni

www.100chefperunasera.com www.buonricordo.com segreteria@buonricordo.com