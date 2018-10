Viaggiare: è boom per gli affitti brevi

I viaggiatori di tutto il mondo apprezzano sempre più la comodità di avere a disposizione una casa anche per i soggiorni brevi, come dimostra la crescita impetuosa del settore. In particolare la start up Sweetguest , leader nella gestione degli affitti per brevi periodi su Airbnb, nei primi nove mesi del 2018 ha registrato un incremento del 186% sul numero di ospiti accolti, mentre l e notti prenotate sono aumentate del 234% . Anche il fatturato aziendale è cresciuto del 135% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, generando 5.150.000 euro in valore per gli immobili gestiti.

Dati in crescita anche su Milano, che nei primi nove mesi del 2018 ha fatto registrare un +131% nel numero degli ospiti accolti e del +166% nelle notti prenotate. Risultati che confermano le opportunità offerte ai proprietari che desiderano affittare su Airbnb per valorizzare al meglio le proprie case, soprattutto nelle grandi città, dove turismo e grandi eventi attirano un gran numero di visitatori e rappresentano ottime occasioni per gli affitti a breve termine. Ad esempio, in occasione dell’ultima Fashion Week di Milano, le case gestite da Sweetguest hanno raggiunto tassi di occupazione del 96%. Una crescita che vede le sue fondamenta in un servizio di gestione a 360°, dove all’accoglienza e all’ospitalità viene riservata la massima cura: l’80% degli ospiti accolti dal team Sweetguest nel 2018, infatti, proviene dall’estero, un dato che avvalora l’opportunità offerta da Airbnb, che permette ai proprietari di ampliare la visibilità a un pubblico di turisti internazionali, ottimizzando l’occupazione delle case.



Un impegno che si riflette nei numeri, ma anche nella soddisfazione dei clienti: per l’eccellenza nella gestione dei profili e degli immobili, per i risultati e standard qualitativi garantiti sia ai proprietari, sia ai viaggiatori, Sweetguest è stata selezionata da Airbnb come primo partner italiano “Professional Co-Host”, il titolo riconosciuto alle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati nello svolgimento del ruolo di “host” Airbnb per conto dei proprietari di immobili, che vengono affiancati in ogni fase, dalla creazione del profilo, alla gestione degli adempimenti burocratici e delle relazioni con le istituzioni, ai servizi operativi necessari per gli affitti, come pulizie, servizio lavanderia, shooting fotografico degli spazi, check-in, e gestione del rapporto e delle comunicazioni con gli ospiti.



“Siamo molto orgogliosi della realtà che stiamo costruendo. Crediamo moltissimo nelle potenzialità dei giovani che vogliono impegnarsi in qualcosa di concreto, mettendo a disposizione del nostro progetto le loro capacità e passioni” ha dichiarato Edoardo Grattirola, Co-Founder di Sweetguest. “Il nostro settore richiede competenze, ma è in continua evoluzione, e questo rappresenta una grande opportunità per chi ha fame di imparare, come i giovani. Il contributo del nostro team giovane e dinamico è stato fondamentale per farci raggiungere questi risultati.”