Seychelles: tra spiagge da sogno e feste scatenate

06:00 - Ci sarà una ragione perché le Seychelles vengono chiamate isole dell’Eden: quest’arcipelago di 115 isole sparpagliate nell’Oceano Indiano sono in effetti quanto di più simile, sul nostro pianeta assomigli al Paradiso terrestre.

Seychelles, natura intatta, mare di cristallo - La loro caratteristica è soprattutto quella di avere alcune delle spiagge più belle del mondo, bagnate da un’acqua cristallina, azzurra come il cielo: come puoi leggere in un altro nostro servizio quella di Anse Lazio, nell'isola di Praslin, è stata giudicata da Tripadvisor la sesta al mondo per bellezza e suggestione. Anfratti incorniciati di palme, isole che sembrano quelle di Robinson Crousé. Fondali plasmarti dai coralli e percorsi da pesci multicolori e multiformi che tutti i sub del mondo vorrebbero vedere. E anche una cucina da scoprire che mescola i gusti asiatici con quelli africani ed europei, in un mix assolutamente originale. Ci sono ben 75 piante che crescono soltanto nelle isole, tra cui moltissime e meravigliose orchidee e il famoso Coco de mer, enorme noce dall’impressionante somiglianza con il bacino femminile. Uccelli marini di ogni specie, il Pappagallo nero delle Seychelles e la Tartaruga gigante di Aldabra popolano queste isole meravigliose.



Carnevale all’Equatore - E per i fortunati che intendono fare una vacanza alla Seychelles ecco un motivo in più per colorarla di musica, folclore e allegria: il Carnaval International de Victoria, in programma quest’anno dal 24 al 26 aprile, è infatti il momento in cui soprattutto la capitale, Victoria, diventa il punto d’incontro di compagnie carnevalesche di tutto il mondo. Oltre agli scatenati gruppi locali, sfileranno nella strade di Victoria compagnie di San Paolo dal Brasile del Regno Unito, della Germania, degli Stati Uniti, del Sudafrica, di Trinidad e Tobago e tante altre delegazioni internazionali. Il Carnevale comincerà il venerdì sera del 24 aprile, proprio quando il sole tramonta e comincia una notte di musica e danze che sembra non finire mai.



Musica e danze sensualissime - Ma è il sabato che la festa esplode: i carri, spesso spettacolari, sfilano per Victoria, con l'accompagnamento di musica, mentre le partecipanti si scatenano nella Segà, la sensuale danza tipica delle Seychelles. Dopo aver sfilato nelle strade nella piazza centrale di Victoria inizia la festa vera e propria in cui il pubblico e i turisti sono coinvolti. L’ultimo giorno, domenica 26 aprile in programma il Carnevale dei Bimbi.



Per un tuffo nella natura delle Seychelles, guarda il video tratto dall'archivio di Blu Beach.