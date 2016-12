Panorami mozzafiato: gli aeroporti in cui l’atterraggio è più bello

Il decollo e l'atterraggio sono i due momenti più emozionanti di un viaggio in aereo . Se poi, quando ci si stacca dalla terraferma o ci si prepara a rimetterci piede, la vista d'insieme è particolarmente spettacolare, il piacere di essere librati in volo è ancora più grande. Scrutare dall'alto una costa ingioiellata da baie e calette in un mare cristallino o ammirare lo scenario dello skyline e delle luci dei grattacieli è il modo migliore per concludere un lungo volo o per prepararsi a una bella vacanza. Un sondaggio ad hoc ci segnala i dieci aeroporti del mondo che offrono la vista più scenografica, al primo posto si piazza l'aeroporto di Queenstown, in Nuova Zelanda, seguito dal Las Vegas McCarran Airport, in Nevada.

L'indagine si intitola “PrivateFly's 2015 Airport Poll” ed è stata realizzata dal servizio di prenotazione di jet privati PrivateFly.com. La Top 10 viene compitala annualmente in base alle indicazioni e alle preferenze espresse da appassionati di viaggi internazionali e da un panel di giudici esperti tramite un questionario online. Nella classifica dei dieci aeroporti più apprezzati in assoluto si trovano piste immerse nella natura, tra montagne e mare, ma anche alcuni scali tra le luci e i palazzi delle città. In classifica non sono presenti aeroporti italiani; a livello europeo sono da segnalare quattro destinazioni: Nizza Costa Azzurra al terzo posto, Barra nelle isole Ebridi in Scozia al quarto; in ottava posizione lo spettacolare aeroporto di Gibilterra, che richiede tutta la perizia del pilota per gli spazi ristretti in cui deve manovrare, e l'aeroporto cittadino di Londra in nona posizione.



LA CLASSIFICA COMPLETA:

1. Queenstown, Nuova Zelanda – Uno scenario naturale incantevole, stretto tra montagne e specchi d'acqua.

2. Las Vegas McCarran Airport – ha una splendida vista sul deserto del Mojave e sul caleidoscopio di luci dei casinò.

3. Nizza - Francia – Protesto sul mare turchese della Costa Azzurra.

4. Barra, Scozia - nelle Ebridi Esterne, al largo della costa occidentale scozzese.

5. St Maarten Princess Juliana International Airport - serve la parte olandese dell'isola di Saint Martin nei Caraibi.

6. Saba, Caraibi – Un atterraggio adrenalinico, su una pista moto corta, stretta tra colline e oceano, con una fantastica vista sul Mount Scenery, vulcano ancora attivo.

7. Billy Bishop Airport, Toronto Island, Canada – Uno scalo proteso sulle acque azzurre del Lago Ontario, con lo skyline della città sullo sfondo.

8. Gibraltar – Gibilterra – Sullo stretto che divide Mediterraneo e Oceano Atlantico, è territorio britannico. Un atterraggio molto panoramico e impegnativo per il pilota.

9. London City - L'unico aeroporto dentro la città di Londra, a meno di 25 minuti di strada da Westminster. La pista si trova in mezzo ai Royal Docks di Londra, circondata su tre lati dall'acqua.

10. Città del Capo, Sudafrica – Offre una vista spettacolare sulla Table Mountain e sulla città.