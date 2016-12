Messico: e il matrimonio diventa una favola

06:00 - Se originalità, gusto e unicità sono le parole chiave per un matrimonio da sogno, il Messico rappresenta anche una destinazione per semplici viaggi di nozze: le coste del Pacifico, quelle dei Caraibi, o quelle che affacciano sul Golfo offrono spiagge dalla vegetazione lussureggiante e azzurrissimi cieli sotto cui si possono godere le vere tradizioni messicane in un’autentica atmosfera di festa in cui celebrare il proprio “Sì”.

Teste coronate, attrici famose, avventurieri. Negli anni della Dolce Vita il matrimonio in Messico era un must della jet society, ma la tradizione non è sparita, anzi si è consolidata. Oggi la nazione centroamericana offre un’infinita varietà di celebrazioni a tema e romanticismo in ogni angolo aspettano tutti i promessi sposi: ecco 5 suggerimenti per celebrare un’unione indimenticabile nelle terre messicane.



Matrimonio subacqueo - Cozumel è uno dei pochi luoghi al mondo dove i futuri sposi e i loro amici possono indossare le mute e organizzare una cerimonia subacquea. In passato l’isola era un santuario dove le donne Maya rendevano omaggio a Ixchel, la dea della fertilità. Oggi qui si respira ancora un’aura di magia e questo luogo è la scenografia perfetta per un cerimonia insolita e originale. Non bisognerà chiedersi quale sia il miglior dress code per un matrimonio del genere: maschera e muta sono un must, e la sposa può scegliere di indossare un costume da bagno un po’ particolare o un simpatico bikini. Non manca di certo chi non rinuncia al classico abito bianco e all’elegante smoking, a costo di immergerli totalmente nell’acqua!



Matrimonio Maya – Ma Messico vuol dire anche civiltà affascinanti e purtroppo scomparse, come quella dei Maya: molte coppie sono attratte dai rituali di questa antica cultura. Di solito queste cerimonie si svolgono in spiaggia o nei siti archeologici, e per questo è necessario un permesso speciale. In Messico ci sono diverse destinazioni che si prestano a questo tipo di cerimonie, da Cancún, all’Isla Mujeres, fino a Cozumel, Xcaret e Riviera Maya. La cerimonia è complessa e quanto mai suggestiva: prima del matrimonio lo sposo deve presentarsi alla sposa con il muhul¸ ovvero un insieme di regali fra cui una collanina d’oro, fermagli in legno per i capelli e un huipil (tradizionale abito senza maniche). Dopodiché, entrambi fanno un bagno di vapore nel temazcal¸ un’antica sauna utilizzata per purificare il corpo. Il matrimonio viene celebrato fra i fumi dell’incenso derivante dal copal (una resina aromatica considerata sacra), fra fiori, candele e torce. Vengono invocati i 4 elementi (aria, fuoco, terra e acqua) e i festeggiamenti raggiungono l’apice nel momento dello scambio degli anelli e dell’inaugurazione del banchetto, ricco di piatti tipici, da parte dello sciamano officiante.



Matrimonio in hacienda - il Messico vanta un alto numero di meravigliose e antiche haciendas e ranch costruiti durante il periodo coloniale spagnolo, ora restaurate e rese luogo ideale per un matrimonio lussuoso e caratteristico. Spesse mura, alti soffitti a volte, spaziosi patii, giardini che ospitano alberi centenari, fontane e cappelle intrisi di storia sono la migliore scelta per chi cerca una cerimonia elegante e tradizionale. Le haciendas sono disseminate in tutta la nazione, negli stati del Morelos, Michoacàn, Yucatan, Jalisco e Oaxaca.



Matrimoni nei Boutique Hotel – Sono alberghi che si sono specializzati per offrire allecoppie di sposi trattamenti benessere nelle proprie spa, per liberarli dallo stress e dall’ansia e prepararli al meglio al loro giorno speciale. Praticamente un paradiso di coccole, con un servizio molto personalizzato con un focus sui piacere sensoriali, il comfort e la privacy dei propri ospiti. Ognuno di questi ha uno stile molto distintivo.



Matrimoni in spiaggia – Sposarsi in uno scenario da favola: i matrimoni in spiaggia diventano in Messico un’esperienza indimenticabile: fantastici decori in lino e cotone bianco sulla sabbia, candele, torce e la migliore orchestra che si possa desiderare – il suono delle onde – sullo sfondo di acque turchesi, in attesa del più romantico dei tramonti da vivere con il proprio partner. Naturalmente il banchetto dovrebbe essere a base di pesce, ma non manca chi sceglie anche grigliate di carne a cielo aperto. I drink vengono serviti in noci di cocco svuotate, e decorati con conchiglie e fiori tropicali, per mantenere intatto il tema scelto.



