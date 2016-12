6 maggio 2015 Laghi vulcanici: i più belli e spettacolari del mondo In Giappone, Africa o Nord America, gli specchi d’acqua delle meraviglie, nati da antichi sommovimenti e catastrofiche eruzioni Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Dopo un'eruzione vulcanica spesso i crateri si spengono, oppure sprofondano e successivamente si riempiono d'acqua. Nascono così spettacolari laghi, alimentati da acque piovane o dallo scioglimento delle nevi: eccone alcuni di grande bellezza, sparsi ai quattro angoli del mondo.

LAGO NYOS - Camerun – E’ situato nella provincia nord-occidentale del Camerun, nel massiccio del Monte Oku. Una sacca di magma giace al di sotto del lago provocando la fuoriuscita di anidride carbonica che va a saturare le acque. E’ uno dei soli tre laghi in cui sono state trovate le condizioni di saturazione di gas che possono portare al fenomeno dell'eruzione di tipo limnico, detta anche “ribaltamento del lago”. Questo raro fenomeno genera veri e propri disastri naturali nel quale il diossido di carbonio in soluzione erutta improvvisamente dalle acque profonde del lago, soffocando la fauna e la flora selvatica, il bestiame e gli esseri umani. Un'eruzione di questo tipo può anche causare uno tsunami



QUILOTOA CRATER LAKE – Ecuador – E’ un bacino vulcanico sulle Ande ecuadoriane. Ha un'ampiezza di tre chilometri e deriva dallo sprofondamento seguito a una catastrofica eruzione risalente a oltre 800 anni fa. Ha una profondità di circa 250 m. e ha una colorazione verde legata ai minerali disciolti nell'acqua.



LAGO HEAVEN - Cina e Corea del Nord – Il suo nome letteralmente significa Lago del Cielo. E' situato a duemila metri di altitudine all'interno di una caldera vulcanica in cima al monte Baekdu. In parte in territorio della Corea del Nord e in parte nella Cina nord-orientale. Secondo la leggenda nelle sue acque abita un leggendario mostro, il drago Tian Chi dalla testa di bufalo, che si dice sia stato addirittura avvistato nel 2007 da un funzionario della tv di Stato cinese.



OKAMA CRATER LAKE – Monte Zao - Giappone – Situato in un'area sciistica molto popolare in Giappone, il suo nome significa tazza e deriva chiaramente dalla sua forma. Il lago è chiamato anche “Dei cinque colori” perché le sue acque cambiano di sfumatura a seconda delle condizioni del tempo e della temperatura esterna, che influisce sul ciclo vitale di alcune alghe che vivono nel lago.



LAGO DEL MONTE PINATUBO – Filippine - E’ il lago cratere alla sommità del Monte Pinatubo, formatosi dopo l’eruzione del 15 giugno 1991. Si trova a circa 90 chilometri dalla capitale Manila, vicino ai confini delle province di Pampanga, Tarlac e Zambales ed è il più profondo del Paese (600 m).



LAGO TOBA - Indonesia - Situato nella penisola di Sumatra, si è formato circa 75mila anni fa a seguito di una gigantesca eruzione che ha messo in crisi l’ecosistema mondiale dell’epoca, provocando l’estinzione di diverse specie. L’eruzione ha lasciato un cratere di 100 km di lunghezza per 30 km di larghezza con una profondità di 505 metri.



LAGO TAUPO- Isola del Nord –Nuova Zelanda. Con la sua superficie di 616 chilometri quadrati è il più grande del Paese, e il maggior bacino di acqua dolce dell’intera Oceania.



CRATER LAKE MOUNT MAZAMA - Oregon - USA - Nato dallo sprofondamento di una caldera vulcanica, è il lago più profondo degli Stati Uniti (circa 594 metri). Creato e alimentato da acqua piovana e dallo scioglimento delle nevi, è una importante riserva di acqua per la regione.



LAGO DEL MONTE KATMAI – Alaska - Stati Uniti- Si è formato nel 1912 in una delle eruzioni vulcaniche più potenti del secolo e oggi fa parte del Parco nazionale di Katmai in Alaska.



LAACHER SEE- Renania - Germania - Situato nella regione vulcanica dell'Eifel, non lontano da Bonn e Coblenza, ha forma ovale e la sua formazione risale al 10.930 a. C. Ha la profondità massima di 53 m. Sulle sue sponde si trova l'abbazia di Santa Maria.