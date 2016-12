Hotel di lusso: le piscine più belle… solo per i tuoi occhi

La piscina è un piccolo mare domestico, da godere in pieno relax e anche con un pizzico di pigrizia. A volte si ha persino l'opportunità di non doverle condividere, ma di gustarsele in solitudine. Ecco allora alcune vasche spettacolari, inserite in scenari splendidi e ad esclusiva disposizione di chi soggiorna in quella camera o suite. Ve ne proponiamo alcune, ai quattro angoli del mondo, da sperimentare o almeno da sognare, nell’attesa delle vacanze. Siamo alle Maldive, a Bali, nei Caraibi e in Brasile, ma anche in Grecia (a Santorini e a Mykonos) e in Turchia.