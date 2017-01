Fuga al caldo in Repubblica Dominicana

Il Paese del Centro America fino al 6 maggio 2017 è più vicino grazie al volo diretto da Milano Malpensa operato da Neos Air e a cura del tour operator Francorosso - Alpitour World. La penisola costituisce infatti uno dei tratti di costa più variegati della Repubblica Dominicana, punteggiata da parchi naturali, lagune e cascate. Nella baia di grande interesse è il parco naturale de Los Haitises che ospita mangrovie, grotte ornate da disegni rupestri precolombiani, una foresta tropicale con piscine naturali e cascate.



Lo sfondo di Jurassic Park - Un miracolo naturale con isolotti e grotte (una ha fatto da sfondo al film Jurassic Park) dove è facile imbattersi in specie in via d’estinzione di maestosi volatili (foto). Un’altra escursione da non perdere è quella presso il Salto del Limòn, una cascata alta più di trenta metri, raggiungibile attraverso un avventuroso itinerario in montagna a piedi o a cavallo.



Spiagge da sogno e vita notturna - Non solo natura ma anche tanto divertimento nella cittadina di Las Terrenas che offre spiagge di sabbia dorata in cui trascorrere giornate in totale relax o alle prese con degli sport acquatici, o ideali per praticare lo jogging la sera al tramonto, o per intrattenersi nei diversi chiringuito a sorseggiare una fresca piñacolada con gli amici. E da non dimenticare la vivace vita notturna nei numerosi ristoranti o locali da ballo che presentano spettacoli di bachata e merengue per turisti e i locali.



Il santuario delle Megattere - Nei mesi invernali da metà gennaio a metà marzo Samanà ospita lo spettacolo delle cosiddette balene con la gobba nel Santuario delle Megattere dove centinaia di mammiferi vengono a riprodursi regalando ai visitatori un’esperienza unica. Samaná è considerata infatti uno dei migliori posti al mondo per il whale watching, e sono moltissimi i turisti che arrivano fin qui per ammirare queste enormi megattere. Punta Balandra, sulla strada che va dalla città di Samaná a Las Galeras, ha un punto di vista privilegiato perché permette di avvistarle senza dover prendere una barca.



Diving e sport acquatici - La penisola è anche il punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta del nord dell’isola, ovvero di: Puerto Plata, una bella cittadina nota per le architetture in stile vittoriano, le ampie spiagge dorate e per le numerose attrazioni naturalistiche quali cascate, atolli in mezzo al mare o una montagna unica per percorsi di trekking; Cabarete, vivace meta di surfisti e Sosua nota per il diving e gli sport acquatici.



