Cipro: viaggio d'autunno tra mare e cultura

09:20 - L’autunno è già arrivato ma il clima mite di questo periodo certamente non invoglia a trascorrere una vacanza dalle atmosfere invernali. Bene, una delle mete perfette per vivere ancora un viaggio “estivo” tutto mare, natura e, perché no, storia antica è l’affascinante Cipro.

TRA SENTIERI NELLA NATURA, ARTE E STORIA ANTICA – Il modo migliore e più vero per scoprire l’anima di un luogo e tutte le sue bellezze naturali è sicuramente quello di passeggiare lentamente lungo sentieri e percorsi naturalistici. Cipro un tempo era attraversata da numerose strade sterrate che permettevano di raggiungere i maggiori villaggi e città. Oggigiorno questo patrimonio culturale è completamente scomparso ma grazie al Dipartimento delle Politiche Forestali sono stati creati una serie di sentieri che coprono una distanza di circa 200km.



Tra i tanti e bellissimi luoghi naturali dell’isola spicca sicuramente per fascino e atmosfera suggestiva la penisola di Akamas situata a ovest. Il nome della penisola, secondo una leggenda, dovrebbe derivare dal figlio di Teseo, Akamas che arrivò a Cipro dopo la guerra di Troia e fondò Akamantis. La penisola è un piccolo scrigno naturale dove è possibile vedere quasi tutti le formazioni geologiche presenti sull’isola. Akamas è il luogo ideale per dedicarsi a lunghe passeggiate a piedi e in bicicletta, escursioni su piccole imbarcazioni e momenti per il bird-watching. Ma per conoscere approfonditamente l’isola non bastano solo gli itinerari nella natura.



A completare la conoscenza dell'isola è sicuramente d’aiuto anche una passeggiata alla scoperta delle bellezze culturali e storiche dell’isola. Tra i tanti tour uno dei più affascinanti è l’itinerario religioso alla scoperta della Città Vecchia che propone un tour delle chiese di Lefkosia, capitale dell’Isola. L’itinerario è da fare a piedi in modo da non perdere la bellezza delle stradine, particolarmente suggestive. Da visitare lungo il tragitto: La Cattedrale di Agios Ioannis tou Theologou, situata accanto al Palazzo dell’Arcivescovo con la sua ricca collezione di affreschi dei secoli XVIII e XIX; il Museo Bizantino della Fondazione “Arcivescovo Makarios III”, ubicato proprio accanto alla Cattedrale. Tra i suoi meravigliosi reperti vi sono parti di mosaico provenienti dalla Chiesa di Kanakaria, che risalgono al VI secolo d.C..



E poi ancora: la Chiesa di Panagia tis Chrysaliniotissa, la più importante chiesa bizantina della città, la Chiesa di Agios Kassianos, risalente al XVIII secolo e la Chiesa di Panagia tis Faneromenis, costruita nel 1792, con il suo aspetto maestoso. Ma i goielli artistici non finiscono qui. Il sentiero conduce infatti anche alla scoperta della Chiesa di Timios Stavros tou Missirikou, risalente al Periodo Veneziano e convertita in una moschea durante gli anni del dominio ottomano, della Chiesa di Agios Antonios, risalente al XVIII secolo, con il suo bellissimo campanile in pietra scolpita e della Chiesa di Archangelos Michail tou Tripioti, rinomata per la sua bellezza. Al suo interno è infatti custodita un’icona del XV secolo, che testimonia l’influenza dello stile pittorico italiano di quel periodo.



Per maggiori informazioni: www.turismocipro.it