Capodanno in Sudafrica, caldo, romantico, selvaggio

L'ultima notte dell'anno trascorretela a Cape Town: il party più suggestivo si svolge nei pressi del Victoria & Albert Waterfront, dal quale potrete fare il count-down guardando le lancette dalla caratteristica torre dell'orologio. La vista sulla baia e l'imponente Table Mountain fanno da quinta a 7 ore di intrattenimento live il cui culmine sarà a mezzanotte, quando il porto sarà illuminato da splendidi fuochi d'artificio. Se invece preferite iniziare il nuovo anno con i piedi nella sabbia, basta spostarsi a Camps Bay dove vi attende una lunga spiaggia bianca animata da canti, balli e tantissimi giovani che insieme aspettano i fuochi d'artificio che si specchiano nel mare. I più romantici invece potranno prendere parte al Festival delle luci che si svolge il 31 dicembre a Nieu-Bethesda nella provincia dell'Eastern Cape: durante il giorno ognuno prepara la propria lanterna grazie ai diversi workshop organizzati in città e poi, la sera, ci si dirige tutti insieme verso il centro. Un'emozionante passeggiata simbolo di bellezza e speranza, dove festeggiare tutti insieme senza barriere religiose o culturali.



Dopo le feste un pò di relax - E dopo i festeggiamenti, perché non spostarsi sulla costa del KwaZulu-Natal? La città principale di questa verdeggiante provincia lambita dall'Oceano Indiano è Durban, soprannominata la Miami d'Africa e inserita tra le New7Wonder Cities, la lista che include alcune delle città più belle del mondo. Gallerie d'arte, raffinati negozi di artigianato e locali alla moda ne animano il lungomare, dove sorge The Beach Bar: qui le onde si infrangono sul pavimento del bar mentre si sorseggia un fresco cocktail. Basta passeggiare lungo la Golden Mile, la famosa promenade, per immergersi appieno nello stile di vita rilassato e frizzante della città.La sua architettura, che si rifà all'art-decò degli Anni Trenta, regala a Durban un'allure colorata ma sofisticata, mentre chi cerca un tocco più contemporaneo lo può trovare nell'area di Warwick Junction dove ammirare i graffiti del famoso street artist Faith 47.



Da paesaggi idilliaci alla selvaggia savana - Per cambiare scenario, è sufficiente un'ora di macchina e si raggiungono le Midlands, un'area collinare disseminata di piccoli e caratteristici paesini dove potersi rilassare immersi nella natura. La cittadina di Howick è un buon punto di partenza sia per andare al Capture Site dedicato a Mandela e sorto nel luogo in cui fu arrestato, che a Karkloof dove lanciarsi in un adrenalinico canopy tour e sorvolare la verdeggiante foresta.Chi desidera inserire nel proprio itinerario anche l'esperienza safari, ha un ampia scelta in questa provincia. Lo Hluluwe Umfolozi Park è il parco più antico del Sudafrica, dove si possono incontrare i Big Five in un classico safari in jeep o in un emozionante walking safari nel bush. I rinoceronti bianchi sono i protagonisti all'uKhahlamba Drakensberg Park, dove si riscontra una delle più alte concentrazioni al mondo della specie; qui è anche possibile ammirare il più grande gruppo di incisioni rupestri boscimani dell'area subsahariana.



Un altro luogo perfetto per immergersi nella natura e fare incontri ravvicinati con gli animali, è l'iSimangaliso Wetland Park, dichiarato patrimonio UNESCO nel 1999. Nelson Mandela, parlando di questo parco, disse: “è l'unico posto al mondo dove il più antico e il più grande mammifero terrestre ( l'elefante) condivide un ecosistema con il più antico pesce del mondo (il celacanto) e il più grande mammifero marino (la balena)”. L'iSimangaliso infatti è famoso per la sua fauna eccezionale: a St Lucia vivono ippopotami, coccodrilli insieme a stormi di pellicani, fenicotteri.



Per maggiori informazioni: www.southafrica.net