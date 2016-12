San Francisco: su e giù per le sue colline

09:54 - America: California, una città cosmopolita, tecnologica ma anche ricca di cultura e natura. Adagiata su colline e affacciata sull’oceano. Famosa per Alcatraz, set di numerosi film e nota per uno dei ponti più belli degli U.S.A. Non avete capito ancora di quale città si tratta? Facile, è San Francisco. Che ne dite di visitarla lasciandovi condurre su e giù per le sue collline? E se non siete ancora convinti, provate a dare uno sguardo qui di seguito. Di motivi per cedere e preparare le valige alla volta di San Francisco ce ne sono davvero tanti...

- San Francisco è tutta un su è giù continuo. La città sorge infatti su diverse colline ed è un vero piacere godere della sue bellezze tra una salita e una discesa. Il panorama più bello? Quello che si gode dalla, unico per i suoi colori e per l'atmosfera di pace e armonia. Un altro aspetto naturalistico importante della città è la presenza di numerosi parchi tra cui spicca per grandezza e originalità il, il terzo parco più visitato negli Stati Uniti. Mi raccomando non aspettatevi i tipici parchi di casa nostra. Qui, infatti, si contano oltre, diversi musei, un(una delle più grandi serre al mondo in stile vittoriano costruita nel 1878), un, due laghi artificiali e ilun giardino che assomiglia in tutto e per tutto ai giardini giapponesi.Preparatevi a pagode, bonsai, e stagni. Bene, dopo aver ammirato dell'aspetto naturalistico di San Francisco è arrivato il momento dedicarvi alla visione delle più famose attrazioni della città a partire dalla più famosa in assoluto: il carcere di(il cui nome vuol dire "pellicano" in spagnolo, l'isola è piena di questi uccelli) che si trova sull'isolotto omonimo situato al centro della baia. Molti nomi noti, come Al Capone, passarono parte della loro reclusione in questo carcere.Le altre attrattive sono: il ponte sospesoche attraversa la Baia di San Francisco e collega la città di San Francisco con la città di Oakland; Lae, una delle più famose librerie degli Stati Uniti, famosa per essere stata il ritrovo della beat generation e di uno dei suoi maggiori interpreti ed esponenti, Jack Kerouac. E poi ancora: il, vero e proprio simbolo della città, di colore "arancione internazionale; la Lombard Street nota per il tratto di Russian Hill, tra Hyde Street e Leavenworth Street, composto da ripidi tornanti che la "strada più tortuosa del mondo" ; lache con i suoi 260 metri di altezza è la costruzione più alta della città. La potete riconoscere per la sua particolare forma a piramide. Amate il pesce? Bene allora il luogo adatto per voi è il quartiere disituato nella zona nord della città, vero e proprio polo di attrazione turistica grazie ai suoi chioschi che vendono frutti di mare, tra cui le famose vongole e il granchio di Dungeness.Tra i diversi quartieri della città meritano un'attenzione speciale anche quelli diil più antico di San Francisco e North Beach, la Little Italy della città in cui si respira un'atmosfera jazz e blues.