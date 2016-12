26 settembre 2014 Nuova Zelanda, terra misteriosa e selvaggia Alla scoperta dei ghiacciai, delle sorgenti geotermali e delle innumerevoli meraviglie naturali e culturali per una vacanza dalle tinte fiabesche Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - Incominciate a immaginare una terra verde, misteriosa e lontana. Una terra selvaggia che riserva emozionanti sorprese da vivere nella natura incontaminata. Questo luogo paradisiaco ha il nome di Nuova Zelanda. Meta perfetta per una vacanza dalle tinte fiabesche.

TRA GHIACCIAI, COLLINE E SORGENTI GEOTERMALI - La prima tappa del tour in Nuovazelanda è la città di Christchurch. Il viaggio poi prosegue verso il Lake Tekapo e il Monte Cook National Park. Durante il tour avrete modo di incontrare i due grandi ghiacciai "il Fox e il Franz Josf", unici al mondo perché nessun altro ghiacciaio al mondo riesce a spingersi così vicino al mare. Davanti ai vostri occhi si paleserà lo spettacolo di possenti fiumi di ghiaccio che rotolano giù da una valle in direzione dell’oceano. Un’esperienza davvero unica!

L’itinerario, organizzato da viaggigiovani.it prosegue poi verso la città di Queenstown, considerata "la capitale mondiale dell'avventura", per poi giungere nella regione di Wakatipu con il suo straordinario paesaggio lacustre e montano. Queenstown è la località di villeggiatura per eccellenza dell'Isola del Sud.

Qui vi ad attendervi ci sono una miriade di attività divertenti, numerosi ristoranti e una vivace vita notturna. E per tutti gli appassionati di sport Queenstown offre un’ampia gamma di atività sportive come il rafting, lo sledging, il jet-boat, l’ hydro-speed in acqua, il bungee jumping, il paracadute in tandem e il parapendio in aria.

Una volta lasciata la bella cittadina l’itinerario prosegue in direzione Punakiki con le sue Pancake Rocks per poi giungere all’Abel National Park, vero paradiso per gli escursionisti. Il sentiero più famoso è l'Abel Tasman Coast Track, uno dei più spettacolari del paese. Lungo la costa avrete modo di passeggiare attraverso piacevoli distese di bush che dominano spiagge di sabbia dorata lambite da acque azzurre e cristalline. E se poi amate destreggiarvi con il kayak la costa vi dà l’opportunità di sperimentare anche questo sport. Una volta visitata la costa il tour porta verso Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, splendidamente racchiusa tra il suo magnifico porto e le colline puntellate da edifici vittoriani in legno e ricolma di deliziosi caffè e ristoranti, locali notturni e divertimenti, oltre a tesori nazionali di alto valore.

Dalla bella cittadina ci si sposta poi a Napier, posta sulla costa della vasta Hawke Bay, con i suoi bellissimi edifici in Art Dèco. Ma Napier ha anche un posto d'onore nel campo dell'enologia. A poca distanza dal centro della città si trovano infatti le migliori aziende vinicole di tutta la Nuova Zelanda. Ad attendervi poi, in un’alternanza di città e parchi, il Tongariro e il Whanganui National Park, tra vulcani attivi e altezze spettacolari.

Gli ultimi giorni del tour sono poi dedicati alla cosidetta “città dello zolfo”: Rotorua. E se vi state chiedendo da dove derivi questa denominazione la risposta è semplice. Qui si concentra la più frenetica attività geotermica del paese. Vedrete infatti laghetti di fango bollente, gorgoglianti sorgenti geotermali, eruzioni di geyser e fumi. Ma l’attività vulcanica non è l’unica particolarità della cittadina. Qui si trova infatti anche un vasto insediamento di popolazioni Maori, le cui attività culturali sono tra le più interessanti e accessibili di tutto il paese. Ultima tappa del tour: la città sul mare di Auckland, sicuramente la più cosmopolita delle città neozelandesi.



Non vedete l'ora di raggiungere la Nuova Zelanda? Cominciate a guardare questo video