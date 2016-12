Glamping, soggiorni di lusso: proibito chiamarlo campeggio!

18:12 - Si chiama Glamping, con una parola che deriva dall’unione di glamour e camping, ma davanti a queste lussuose dimore è difficile parlare di campeggio. Eppure non si perde l’approccio a tu per tu con la natura e la vicinanza con l’ambiente circostante tipici del camping. Ci si trova comunque in alloggi molto chic e confortevoli, arredati con la cura e i comfort di un cinque stelle: poco importa se la copertura è assicurata da un telo, dal legno o dalle antiche mura di una casa rurale.

Il Glamping da alcuni anni a questa parte è diventato una tendenza globale per le vacanze e una nuova tipologia di soggiorno in alloggi che coniugano il grande lusso con la libertà della vita all’aria aperta. Gli alloggi possono essere tende vere e proprie, ma anche case mobili e alloggi rurali ristrutturati, con proposte in numerosi Paesi: negli Stati Uniti, in Europa, tra cui Croazia, Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera, e anche in varie regioni d’Italia.



I prezzi di soggiorno sono molto variabili, a seconda della sistemazione e delle dotazioni della struttura prescelta: si va dalle poche decine alle centinaia di euro a notte, a seconda del periodo e della situazione scelta. In ogni caso si trovano in luoghi suggestivi, con paesaggi splendidi e natura incontaminata, per un’esperienza di vacanza davvero fuori dal comune. Per conoscere le diverse strutture, i prezzi ed effettuare la prenotazione, si può consultare il portale www.airbnb.it, oppure il portale del glamping italiano www.glamping.it