Sicilia o Sardegna, Calabria o Costiera Amalfitana: è tempo di scelte, è tempo di vacanze. Da nord a sud l'Italia è un paese meraviglioso, ma c'è una caratteristica che rende ancor più belle le regioni meridionali: oltre al mare cristallino e alla buona cucina, il sud spicca per la sua grande ospitalità . E visto che manca poco alle vacanze estive, per tutti gli amanti del mare è tempo di prenotazioni. Non avete ancora preso una decisione? Nessun problema! Oggi Wimdu , la più grande piattaforma europea per la ricerca di case in affitto, ha stilato una classifica delle località balneari più ospitali d’Italia in base alle valutazioni degli host e al numero di prenotazioni. C'è davvero l'imbarazzo della scelta!

1 – Amalfi – Campania - La regina dell’ospitalità nelle località balneari è Amalfi vero e proprio simbolo della Dolce Vita italiana e meta preferita da italiani e stranieri.



2 – Noto – Sicilia - Ad un passo dalla vetta troviamo Noto, capitale del barocco siciliano circondata da spiagge spettacolari. Non sorprende che l’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità.



3 – Alghero – Sardegna - La sabbia dorata e i numerosi siti archeologici pongono Alghero sul gradino più basso del podio della nostra classifica dell’ospitalità. Tra i turisti più numerosi troviamo gli spagnoli.



4 - Castellammare del Golfo – Sicilia - Le strade caratteristiche, il mare cristallino e la grande ospitalità rendono Castellammare del Golfo un’altra località siciliana tra le preferite dai turisti.



5 - Cefalù – Sicilia - Torniamo in Sicilia spostandoci a Cefalù, una meta che unisce al mare fantastico fascino ed eleganza. Tra i turisti più numerosi troviamo gli olandesi, che ne han fatto una delle loro mete preferite.



6 – Badesi – Sardegna - In questo caso ci troviamo di fronte ad una località non ancora troppo celebre tra i turisti stranieri, ma non per questo meno spettacolare. Resistere al fascino delle sue spiagge chilometriche è impossibile.



7 – Tropea – Calabria - Costruita su una roccia a picco sul mare, Tropea è celebre per il suo mare fantastico, per il suo patrimonio gastronomico e per la sua ospitalità, che la pone al numero 7 di questa classifica.



8 – Taormina – Sicilia - Alla posizione numero 8 troviamo una delle principali destinazioni siciliane. Taormina, che con la sua storia centenaria e la natura lussureggiante continua ad essere una delle mete preferite per italiani e non, in particolare dai tedeschi.



9 – Sorrento, Campania - Non ha bisogno di presentazioni Sorrento, che è entrata nella lista delle destinazioni preferite per le vacanze di italiani e stranieri da molti anni a questa parte.



10 - San Teodoro, Sardegna - Iniziamo questa classifica partendo dalla posizione numero 10, dove troviamo San Teodoro, località balneare in Sardegna celebre per le sue spiagge spettacolari.



www.wimdu.it