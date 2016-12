La Camargue di Donnavventura

10:48 - Si ricomincia dalla Francia, o meglio, da una delle location più affascinanti e meno conosciute della Francia, Les Porquerolles, per questo terzo episodio di Donnavventura che ci condurrà fino alle porte del Sahara.

Siamo nell’arcipelago di Hyères e la navigazione in catamarano sta volgendo al termine. È stata un’esperienza intensa che ha permesso al team di affiatarsi ancor più e condividere uno dei panorami più belli della costa francese. Si lascia quindi la costa, non senza aver prima visitato Port Grimaud: un piccolo villaggio sull'acqua ideato negli anni ‘60 dall’architetto François Spoerry con graziose villette dai colori pastello affacciate su 12 km di banchine d’attracco e 7 km di canali per accogliere fino a 3000 imbarcazioni. Si ritorna quindi a bordo della carovana e si punta verso l’interno, nella romantica Provenza.



Lasciandosi velocemente alle spalle la terra della lavanda e i suoi pittoreschi borghi in pietra, le nostre reporter sono giunte fino in Camargue nella località costiera di Les Saintes Maries de la Mer, tranquilla cittadina dall’animo gitano. Ad attenderle: interminabili gite a cavallo in riva al mare e nelle paludi popolate da colonie di fenicotteri, in sella ad eleganti esemplari di cavalli Camargue. Ma questa terra e i suoi paesaggi da cartolina non offrono solo interessanti passeggiate a cavallo, qui Camilla si imbatterà in una Corsa Camarguaise, una specie di corrida senza “mise à mort”. Uno spettacolo imperdibile da queste parti.



L’avventura continua poi ad Aigues Mortes, cittadina fortificata dal fascino medievale, dove le protagoniste hanno avuto la possibilità di visitare le vicine Salins du Midi, Le Saline del Mezzogiorno. Trattasi una vera e propria distesa di sale e bacini dal colore rosato che si estende su una superficie che è addirittura di poco più grande di quella della capitale francese. La colorazione particolare, data la concentrazione di una alga, fa si che queste acque si tingano di straordinarie sfumature dal rosa al violetto, spesso proprio come quello del piumaggio del fenicottero rosa, che spesso sceglie proprio questa località per nidificare e nutrirsi dell’Artemia salina, un piccolo crostaceo rosa-arancione lungo che popola questi bacini salati. Il colpo d’occhio è stupefacente.



L’avventura continua, nel prossimo episodio, sulla terraferma, in Spagna, mentre l’appuntamento con questa nuova puntata è previsto per domenica 1 Febbraio, alle ore 13:50 su Rete4.