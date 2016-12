18 dicembre 2014 Rassegne natalizie in Friuli Venezia Giulia Un viaggio tra presepi e decorazioni natalizie realizzati con amore da artigiani o gente del posto Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Volete respirare lo spirito più genuino del Natale, lontano dalla folla? Cercate rassegne autentiche e non omologate? La montagna del Friuli Venezia Giulia è quello che fa per voi. Scoprite nelle Dolomiti Friulane in provincia di Pordenone gli alberi di Natale di Andreis e i presepi di Poffabro, e in Carnia i presepi di Sutrio.

Andreis (PN), il paese degli alberi di Natale - Una sessantina di alberi di Natale decorati con originalissimi addobbi fatti a mano abbellirà Andreis, piccolo paese da fiaba nel cuore del Parco delle Dolomiti Friulane, fino al 6 gennaio. Le decorazioni sono state realizzate a mano da piccoli gruppi di gente del posto: donne, bambini, ragazzi, anziani che per mesi hanno lavorato insieme e si sono trasmessi a vicenda i saperi e le capacità, apprendendo i giovani dagli anziani e gli anziani dai giovani. Per preparare gli addobbi, hanno usato tutto ciò che la montagna poteva loro offrire (legno, muschio, pigne, sassi), oppure materiale di scarto e di riciclo, o, ancora, lana, carta, ritagli di stoffa: materie prime povere, scarti recuperati in casa, che con creatività e divertimento hanno tramutato in addobbi insoliti e fantasiosi. Gli abeti sono particolarmente belli da vedere sul fare della sera, quando con le loro tenui luci illuminano un suggestivo itinerario che fa scoprire ai visitatori le viuzze, i cortili, l’architettura spontanea di Andreis, fatta di pietra e legno, preservata intatta nei secoli (info: www.comune.andreis.pn.it )



Poffabro (PN), presepe fra i presepi. Sempre nelle Dolomiti Friulane, a Poffabro, fino al 18 gennaio sono invece protagonisti i presepi che, esposti negli angoli più suggestivi del centro storico, trasformano questo incantevole Borgo bello d’Italia in un fiabesco museo all’aperto. A realizzarli sono stati artisti, semplici hobbisti e appassionati di tradizioni popolari, ma anche le famiglie e le associazioni del paese. Le tecniche usate e gli allestimenti sono i più vari: dai presepi con le tradizionali statuine in porcellana, gesso e legno, a quelli realizzati con materiali e tecniche innovative e fantasiose, come il vetro, le stoffe destrutturate, le stoppie, i saponi intagliati, il rame battuto e la lana. Ci sono presepi fatti in cioccolato e con dolci, altri ambientati su sfondi di cotone, cruda pietra o accogliente paglia e quelli che riproducono la vita di questo incantevole borgo di montagna, con scenografie che raccontano in scala, e con particolare cura, le piazze, le vie, le architetture del paese. Alcuni raggiungono dimensioni ragguardevoli, altri sono accolti in scenografie fantasiose, anche molto piccole: un minuscolo pentolino in rame, una radice d’albero, una pagnotta che culla al suo interno un piccolissimo Gesù. Il tutto si snoda in una suggestiva ambientazione, con decorazioni di frutta, fiori e legno lungo le stradine, musiche natalizie e luci soffuse, capaci di incantare ogni anno migliaia di visitatori e trasformare lo stesso Poffabro in un presepe en plein air, particolarmente suggestivo da visitare all’imbrunire, quando si accende di mille luci di candele (info: www.comune.frisanco.pn.it)



Borghi e Presepi a Sutrio (UD)- In questo caratteristico borgo carnico ai piedi dello Zoncolan (una delle principali aree sciistiche della Carnia) dal 21 dicembre all’Epifania si ammirano decine di straordinari presepi allestiti nei cortili delle case più antiche e belle del paese. Le strade del centro, per l’occasione, sono addobbate con grandi alberi di Natale in legno da riciclo, realizzati dagli artigiani del paese che hanno creato anche molti dei presepi esposti. Altri provengono dall’Alto Adige e da altre regioni italiane, da Slovenia, Carinzia, Germania. A fare da cornice, scene del Presepe vivente con rappresentazioni dei vari momenti della Natività, degustazione di specialità tradizionali e tanta musica. Il cuore di Borghi e Presepi è il Presepio di Teno, un'opera eseguita nel corso di ben 30 anni di lavoro da Gaudenzio Straulino (1905-1988), maestro artigiano di Sutrio. L’opera, che riproduce in miniatura gli usi e i costumi tradizionali del paese, animati con ingranaggi meccanici, regala uno straordinario spaccato etnografico sulle tradizioni, la vita, i lavori, le usanze della montagna carnica. Per vivere a pieno l’atmosfera natalizia, si può alloggiare a Borgo Soandri, l’accogliente albergo diffuso con le stanze (o meglio mini appartamenti con cucina arredati di tutto punto) ricavate dalla ristrutturazione di antiche case del paese (info: www.albergodiffuso.org ).



Per informazioni: www.dolomitifriulane.info oppure www.carnia.it