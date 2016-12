Emilia Romagna: una benefica pausa alle terme

Da più di duemila anni le acque termali dell’Emilia Romagna, aiutano a tornare in forma, a salvaguardare la propria salute e naturalmente a farsi più belli. Il segreto? Le preziose acque termali che sgorgano dalle fonti del territorio. E nel week end dell’11 giugno 2016 tornerà la Notte Celeste, la grande festa delle terme con i centri termali aperti fino a tarda notte, promozioni, intrattenimenti per le famiglie, coppie e gruppi di amici in tutto il territorio.



Terme di Salsomaggiore: addio tossine - La giornata perfetta primavera potrebbe essere il day-spa, cioè un giorno da passare in telo, costume ed accappatoio in un centro benessere scintillante come Mari d’Oriente a Salsomaggiore Terme (Pr). Il centro, 4.000 metri quadrati, si trova all’interno di Palazzo Berzieri, fastoso palazzo in puro stile Liberty nel centro di Salsomaggiore. Ci si depura e detossina grazie all’acqua termale drenante, la preziosa acqua salsobromoiodica ipertonica. Un’acqua indicata per trattare disturbi circolatori e dell’artrosi.



Terme dell’Agriturismo a tutto relax- Si dorme in piccoli casali sparsi su una bellissima collina con la formula dell’albergo diffuso alle Terme dell’Agriturismo, a Monterenzio, mezz’ora da Bologna. Ci si rigenera con l’acqua termale e si partecipa ai vari intrattenimenti come escursioni in bicicletta, cooking show e le serate del week end, le Notti Azzurre con buffet a bordo piscina, dj set, relax. Ci sono varie vasche termali, coperte e scoperte a diverse temperature, anche salate, palestra, tisaneria, sauna ventilata con Aufguss, bagno turco al vapore termale salino, fango corpo, bagni di sole.



Terme di Monticelli, la grotta di sale - Alle Terme di Monticelli, a pochi chilometri da Parma, c’’è anche una grotta di sale unica nel suo genere perché l’acqua nebulizzata è acqua salsobromoiodica, estratta dalla falda del centro termale. Risultato: un trattamento molto rigenerante perché unisce i benefici dell’haloterapia alle cure termali delle polverizzazioni secche. Il complesso di Monticelli Terme si trova in un parco di 35 ettari dove ci sono 7centri specializzati, grandi piscine termali coperte collegate fra loro.



Euroterme Bagno di Romagna: nella foresta - E’ tutto incluso nel Formula Club del Ròseo Hotel Euroterme a Bagno di Romagna. Relax totale, piscine termali coperte e scoperte, pensione completa, frigobar gratuito. Ma soprattutto il piacere di stare in una struttura esclusiva inserita nello splendido Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Monte Falterona. Fra un idromassaggio e un fango, si visita anche il paese: Bagno di Romagna è un borgo pieno di charme che piacerà anche ai bambini per via delle leggende sugli gnomi che secondo qualcuno qui sono di casa.



Terme della Salvarola, in forma totale - Le Terme della Salvarola sono sulle colline di Modena cioè nel territorio di Luciano Pavarotti e a pochi minuti da Maranello. Per riaccendere il buonumore ecco il percorso al cioccolato con idromassaggio al cacao e massaggio alla mousse di panna e cioccolato (nutre la pelle e la rende morbida). Altrimenti si può provare l’emozione del famoso idromassaggio termale al mosto all’interno di una vera e propria botte di legno. La giornata benessere scorre nella spa termale Balnea con piscine termali a diverse temperature, idromassaggi, percorso vascolare, sauna, bagno di vapore con aromi, sala relax, palestra cardiofitness e tisane. I trattamenti possono essere svolti in coppia.



Riminiterme , belessere primaverile - Riminiterme sorge sulla più grande spiaggia di Rimini e ha un arioso centro benessere di 1200 mq vista mare, una Stanza del Sale, varie piscine termali, idromassaggio con acqua di mare e una spiaggia privata dove si organizzano vari eventi. In questo periodo si può provare lo Scrub termale marino per donare lucentezza e tonicità al viso.



Terme di Castrocaro: rigenerarsi in attesa del mare - Addio auto e cellulare rigorosamente spento: le giornate alle Terme di Castrocaro sono tutte dedicate al riposo, al benessere, ma anche a piaceri della gola come un pranzo da gustarsi in degli ambienti elegantissimi e circondati dalla natura. Il centro termale è famoso fin dal 1838 grazie ai trattamenti a base di acque termali salsobromoiodiche e sulfuree e ai suoi preziosi fanghi con una maturazione naturale di ben nove mesi. Un’ospitalità di eccellenza è offerta dallo storico Grand Hotel Terme, quattro stelle superior, in stile Art Decò con spa termale interna.



Riccione Terme per i tuoi capelli - A due passi da viale Ceccarini, la celebre strada dello shopping, c’è Riccione Terme. Il centro sorge davanti alla spiaggia ed è molto richiesto per i suoi fanghi vellutati idromassaggi si fanno nel grande centro benessere. E c’è anche uno speciale reparto specializzato nella salute e bellezza dei capelli. Gli effetti remineralizzante, rinforzante e sebo regolatore dei fanghi e dell'acqua termale sono utilizzati per Maschere ristrutturanti di fango arricchit e altri trattamenti che si sono dimostrati molto efficaci nella cura delle dermatiti, nella prevenzione della caduta e per combattere la forfora.



Terme della Fratta, Bertinoro trattamenti al cioccolato - Se si avvertono effluvi di cioccolato diffondersi nell’aria al Grand Hotel Terme della Fratta, venti minuti da Forlì, nessuna sorpresa: sono i trattamenti di bellezza e benessere termali a base di acqua termale e cioccolato, come il peeling corpo, la maschera viso, il massaggio completo corpo al cioccolato per donare un aspetto vellutato e idratato. Le Terme della Fratta sono a Bertinoro, il borgo romagnolo dell’ospitalità e dell’amicizia. Per sgonfiarsi un po’ in vista dell’estate, da provare la maschera snellente corpo oleosa all'alga Spirulina e Ossigeno attivo.



Maggiori informazioni : www.emiliaromagnaterme.it