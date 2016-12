Per partecipare è sufficiente scegliere uno dei monumenti presenti sul sito www.wikilovesmonuments.wikimedia.it e caricare uno o più scatti fotografici su "Wikimedia Commons", la banca multimediale dell'Associazione che raccoglie tutte le immagini in gara. Wiki Loves Monuments è un appuntamento molto atteso e registra numeri in costante crescita durante ogni edizione: l'Italia, infatti, nella classifica generale, ha ottenuto il primato per numero di fotografi registrati e il quinto posto per numero di immagini caricate.



Tea Della Pergola, Direttore Marketing di Euronics Italia Spa sponsor dell'evento, commenta: “Abbiamo scelto di rinnovare la nostra partnership con Wikimedia per il grande entusiasmo con cui è stata accolta negli anni questa iniziativa che, se da un lato sostiene l'arte attraverso la fotografia, dall'altro innalza la tecnologia a strumento fondamentale per valorizzarla e farla conoscere a livello internazionale.” “La finalità del premio speciale istituito con Canon è proprio questa: condividere la bellezza attraverso la tecnologia. E quando si parla di tecnologia Euronics non può mancare!.”