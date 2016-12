17 giugno 2015 Sul lago di Costanza il meglio di 4 nazioni L’incantevole bacino su cui si affacciano Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein offre eventi, appuntamenti culturali e happening per tutta l’estate Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Feste notturne sul lago e celebrazioni storiche, processioni in costume, meravigliosi giardini animati di notte, grande musica e ricevimenti a palazzo. L’estate sul Lago di Costanza è una stagione da vivere appieno, tra grandi eventi e giornate passate a stretto contatto con la natura, visitando una regione dove, con distanze brevi, ci si muove senza soluzione di continuità tra località tedesche, svizzere, austriache e nel Principato del Liechtenstein.

Si comincia il prossimo 21 giugno: i più sontuosi palazzi della regione ospiteranno intrattenimento e giochi pensati per i più piccoli, secondo il motto Castello in Bianco. Ogni castello e residenza organizza un programma particolare che si articola nelle diverse parti della giornata, con personaggi in costume, visite guidate che rievocano la vita di un tempo, concerti con musica dell’epoca, degustazioni e molto altro ancora (www.schloesser-und-gaerten.de/en/).



Tra feste tradizionali e folclore locale - A Radolfzell, sulla sponda dell’Untersee, dal 17 e il 20 luglio si festeggia la Hausherrenfest in onore dei santi patroni della città: un ricco programma di concerti, attività per bambini e appuntamenti gastronomici intrattiene grandi e piccoli, e l’apice della festa si raggiunge la mattina del 20 luglio con la processione sull’acqua, quando bellissime, piccole imbarcazioni a remi abbellite da colorate corone di fiori solcano il lago, ricevute da centinaia di spettatori. Otto chilometri separano Radolfzell dalla tedesca Singen, che celebra nel 2015 i 1.100 anni della rocca di Hohentwiel, edificata nel 925 d.C. e fra le fortezze più grandi di tutta la Germania. Il giubileo si celebra in maniera particolare con un fine settimana di giochi, musiche, prelibatezze gastronomiche e processioni in costumi alto-medievali il 18 e 19 luglio (www.in-singen.de o www.hegau.de).



Spettacoli pirotecnici e note pop - Lasciando le dirette sponde del lago, a 28 chilometri da Costanza, si attraversa il dolce cantone del Thurgau, fra vigneti e colline. Ad Arbon, dal 3 al 5 luglio, si tiene la tradizionale festa sul lago, con la suggestiva città vecchia sullo sfondo e gli spettacolari fuochi d’artificio del sabato sera (www.arbontourismus.ch). Anche Romanshorn festeggia l’estate dal 30 luglio al 1 agosto: stand gastronomici, musica, montagne russe e spettacoli pirotecnici allieteranno grandi e piccini (www.sommernachtsfest-romanshorn.ch) . Il capoluogo del cantone Frauenfeld ospita, invece, dal 9 all’11 luglio, i Frauenfeld Open Air, il più importante festival hip hop d’Europa (www.openair-frauenfeld.ch/en ).



Musica di alto livello in paesaggi fiabeschi - Proseguendo verso la sponda più settentrionale del Lago di Costanza si incontra la pittoresca Überlingen. Qui è particolarmente suggestiva è la Schwedenprozession che si tiene ogni anno la seconda domenica di luglio (12.07.2015), una tradizione che risale alla sconfitta degli svedesi durante la Guerra dei Trent’anni e che si gioca tutta sulla contrapposizione tra vera fede ed eresia (www.ueberlingen-bodensee.de). Paesaggi d’incanto, verdi colline e la famosa Strada del Barocco: la regione dell’Alta Svevia, che si estende dalle sponde del Lago di Costanza fin verso Ulm, mostra d’estate tutto il suo splendore. Un tour nella regione prevede tappe nelle diverse chiese, nei chiostri e nei paesi persi nel tempo, il soggiorno – anche breve – in una rinomata località termale e una visita ai tanti castelli - come l’imperdibile castello di Salem o l’elegante Neues Schloss di Meersburg. Ogni anno, il Castello di Salem ospita una stagione musicale d’eccellenza, che vede susseguirsi concerti pop ( Lionel Richie il 24 luglio), per organo (con le Settimane Internazionali dell’Organo, dal 12 luglio al 2 agosto) e il festival per musica da camera Mozart-Sommer, dal 18 al 30 agosto (www.salem.de/en/).



