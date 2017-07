Repubblica Ceca: è il momento di Ostrava

All’estremo nord-est della Cechia, non lontano dai confini polacco e slovacco, Ostrava è sempre vissuta di commercio -da qui passava tra l’altro la Via dell’Ambra- e di industria. Al centro di una valle naturale alla confluenza di ben tre fiumi –imperdibile il panorama dalla Torre del Nuovo Municipio (a 85 metri di altezza) - nei dintorni offre spunti per gite, escursioni e passeggiate. Ma anche quattro passi in centro saranno sorprendenti: una piccola ma vivacissima movida con locali alla moda, nuovi indirizzi di tendenza, festival musicali e culturali, esposizioni artistiche. Ecco cinque cose da non perdere a Ostrava.



Celebrity - Anche Ostrava ha le sue “celebrity”. Un itinerario sulle orme dei personaggi illustri che da qui sono passati, conduce per esempio alla casa natale di Sigmund Freud, al fiabesco castello dove soggiornarono Beethoven e Paganini, alla residenza estiva della famiglia Rotschild e in eleganti alberghi che ospitarono tra gli altri l’imperatore d’Austria e lo zar di Russia.



La torre panoramica - La Bolt Tower, è stata premiata come "Costruzione dell'anno 2015". Sorta là dove c’era una fornace, la torre di metallo svetta su un vasto sito metallurgico dismesso. Nel punto più alto ospita un design café panoramico, che con la sua teoria di luci al neon rende ancora più fantascientifico, quasi lunare, il paesaggio dalle marcate assonanze con i libri di Giulio Verne.



Le birre artigianali - Le orecchie di panpepato sono una delle tante sorprese della gastronomia tradizionale di Ostrava e della Moravia settentrionale in genere. Le Orecchie di Stramberk sono realizzate con un impasto speziato dalla ricetta segreta, arrotolato vagamente come i nostri cannoli ma con una foggia che ricorda più un orecchio appunto. Sono una specialità la cui dolcezza contrasta con la storia cruenta di sanguinose lotte tra il popolo locale cristiano e i tartari, nella città di Stramberk, poco più a sud di Ostrava. Storie da dimenticare con un boccale negli ottimi microbirrifici di Ostrava e dintorni. Qualcuno sarà anche disposto a svelarvi i segreti della propria produzione artigianale…



I colori (musicali) di Ostrava - Giovani in festa, sempre ma soprattutto in occasione di Colors of Ostrava, il più grande festival musicale multiculturale dell’Europa centrale, reso unico oltre che dalla varietà dei generi proposti (si sono esibiti in passato artisti del calibro di Jamiroquai e Norah Jones), soprattutto dalla cornice insolita. A far da scenografia -a concerti ma anche incontri, dibattiti, eventi vari- è infatti un sito metallurgico dismesso. E per gli amanti della dance music, c’è il Beats for Love Festival.



La movida di Stodolni - La movida di Ostrava è a Stodolni, una via che non dorme mai, dove batte il cuore giovane della città. Bar, locali alla moda, indirizzi trendy, ristorantini, birrerie, pub, café, discoteche e night affollano la strada e le sue laterali. Qui si beve, mangia, chiacchiera, balla, socializza e ci si diverte fino a notte fonda.



La città storica - Ma non mancano antichi monumenti di grande pregio come il castello e la cattedrale, un interessante zoo e persino un Dinopark, passione dei bambini, dove passeggiare tra mastodontiche belve preistoriche. Sorprendentemente, Ostrava è anche tra le città più verdi della Cechia: nel parco Komenskeho, che si estende sul lungofiume, in inverno si può persino praticare lo sci di fondo! Ai margini della città, poi, ecco i grandi siti minerari oggi museo.I cunicoli dismessi dopo la Rivoluzione di Velluto, e più precisamente nel 1994, testimoniano oggi il lavoro duro in miniera e il destino di questi luoghi, e del Paese intero, legato all’estrazione del carbone. Diversi percorsi turistici conducono in totale sicurezza sulle orme dei minatori e nel cuore spesso impietoso della montagna. Il Landek Park di Ostrava è il più grande museo minerario del Paese.



Tra scienza e fantascienza - Sempre a Ostrava, una visita al museo interattivo "Il grande mondo della tecnica" Science and Technology Center ci lancia dal passato al futuro con centinaia di attrazioni e giochi interattivi per un approccio divertente con la scienza. Se amate l'atmosfera fantascientifica , dovete assolutamente visitare il museo tecnico interattivo il "Piccolo mondo della tecnica" (Malý svet techniky). Vedrete diverse invenzioni che hanno favorito significativamente l'evoluzione dell'industria e del progresso tecnico in Repubblica Ceca e nel mondo.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com