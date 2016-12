È la Fête des Lumières, la grande festa gratuita e aperta a tutti, che dal lontano 8 dicembre 1852, quando gli abitanti di Lione accesero delle candele alle finestre per celebrare l’inaugurazione della statua della Vergine Maria sulla collina di Fourvière, segna l’appuntamento più atteso nel calendario della città.



Settanta palcoscenici fatti di luce - Il festival - dove la tecnologia più innovativa si unisce alla tradizione popolare - presenta oltre 70 installazioni in diversi percorsi che si snodano attraverso il centro della città, trasformata in terreno di espressione e creatività dalla forte carica scenografica. Dalla Presqu'île alla Lione Vecchia al teatro antico di Fourvière, dove si arrampicano i più sportivi per ammirare Lione dalla Basilica, installazioni, proiezioni, giochi di luci e suoni promettono di incantare gli spettatori, che anche quest’anno si prevedono numerosissimi da tutta Europa. Diverse le proposte di quest’anno: un "Viaggio al centro della terra" in Place des Terreaux, una fontana luminosa e variopinta in Place des Jacobins, un’isola vegetale davanti al Teatro dell’Opera, i colori della città cinese di Zigong Rue de la République, uno spettacolo nel teatro antico di Fourvière…



La magìa di una grande città - La Fête des Lumières è un’occasione magica per visitare Lione, fra le città più vivaci e dinamiche della Francia, ricca di musei e monumenti che ne raccontano la gloriosa storia, meta conosciuta dai gourmet di tutto il mondo per il livello eccezionale della sua ristorazione e gastronomia. Il Plan Lumière realizza una scenografia luminosa in tutti i quartieri della città, valorizzando la bellezza dei luoghi più importanti e dei monumenti. Risultato: grandi emozioni, poesia, spettacolo a reinventare una città magica, creando scenografie grandiose nei percorsi urbani fra i monumenti, le piazze, il fiume, la collina di Fourvière. Uno spettacolo unico, che si rinnova a ogni edizione. Sola costante, le migliaia di lumini che, oggi come un tempo, i lionesi ancora accendono alle finestre delle loro case.



Lione? Meglio raggiungerla in treno - L’ideale è raggiungere Lione in TGV (treno ad alta velocità), in poche ore da Milano, Torino, Vercelli, Novara, prenotando su Voyages-sncf.com, il portale dei viaggi in treno da e per la Francia e le maggiori destinazioni europee. Sono sempre più i viaggiatori che lo scelgono il treno per comodità logistiche (quali il trasporto bagagli senza limiti e la possibilità di viaggiare da centro a centro senza dover prenotare ulteriori transfer ), l’ecosostenibilità (viaggiare in treno significa inquinare fino a dieci volte in meno che in aereo),la possibilità di godersi lo scorrere del paesaggio.



Per maggiori informazioni: www.france.fr