Mercatino dell’usato? il top è ad Amsterdam

Con tutta questa varietà di scelta, l'occasione di fare affari è davvero garantita. I venditori sono tutti dei privati che vendono rigorosamente articoli di seconda mano. Insomma, per chi ama aggirarsi e perdersi nel vasto mondo delle bancarelle, l'IJ-Hallen è un must senza pari e non è un'irresistibile attrazione soltanto per Amsterdam e dintorni, ma è molto popolare anche nelle città olandesi più lontane dalla capitale. Non per nulla questo enorme bazar può considerarsi il più grande e caratteristico in Olanda. Da vicino e da lontano, ogni primo sabato e domenica del mese, centinaia di visitatori si recano al mercato di JI-Hallen alle 8:30 del mattino, per poi uscirne con le borse stracolme alle 17.



Raggiungerlo è facile - Due sono le possibilità di raggiungerlo con i mezzi pubblici: dalla Stazione Centrale di Amsterdam partono diversi bus di linea per Amsterdam Noord, oppure, sul retro della stazione, si può salire sul traghetto gratuito che attraversa il fiume IJ e porta nel quartiere Noord. In entrambi i casi ci si trova a soli 5 minuti a piedi dal mercato.



Ma in bici è meglio - Il modo più divertente è quello di raggiungerlo in bicicletta magari usufruendo dell'iniziativa “Yellow Backie: couch surfing su una bicicletta”. L'idea nasce s per dare la possibilità ai turisti di vedere Amsterdam con gli occhi di un suo abitante e per gli abitanti della città di entrare in contatto con persone da tutto il mondo. Yellow Backie è un portapacchi giallo che gli abitanti della capitale possono montare gratuitamente sulle loro biciclette. In tal modo daranno la possibilità a turisti e passanti di salire in sella con loro, e li condurranno in giro per la città. Grazie ai portapacchi gialli di Yellow Bike, i turisti possono scoprire Amsterdam in modo originale e per gli abitanti è un bella occasione per incontrare e conoscere nuove persone. E' un po' come il concetto di couch surfing, ma su una bicicletta.



Per maggiori informazioni: www.holland.com



Condizioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it