In Sassonia, tra mercatini e antiche tradizioni

Tutta la Sassonia , da Dresda a Lipsia passando per Zwickau , Bautzen , Chemnitz e Görlitz è pronta ad accogliere i tradizionali e sfavillanti mercatini natalizi. Tra i più noti: il mercatino di Dresda che si ripete ogni anno dal lontano 1434, il Calendario dell’Avvento di Lipsia , il "Christkindelmarkt" di Görlitz, la “Große Bergparade ” e la celebre parata delle corporazioni dei minatori di Chemnitz . Allestiti nel candore dei borghi medievali così come nei romantici vicoli delle città, i mercatini natalizi sassoni sono tra i più affascinanti d'Europa. Una romantica occasione per un viaggio in terra tedesca

Altrettanto celebre, anche se non così antico, è il mercato di Natale di Lipsia che dal 1767 viene allestito nella splendida piazza del Marktplatz. Dal 27 novembre fino al 23 dicembre, tante le attrazioni proposte come il “Märchenland”, il mondo delle favole, il mercato medioevale “Alt Leipzig” e il “Bazar di Betlemme”. Infine vi attendono i concerti festivi del celebre Thomanerchor e le numerose rappresentazioni dell’Oratorio di Natale di Bach, tenute nelle variopinte chiese cittadine. Infine, ai piedi dei Monti Metalliferi, si trova un altrettante grande e affascinante mercatino natalizio, quello di Zwickau. Qui, fino al 23 dicembre, Babbo Natale “in persona”si aggira per le vie del centro a caccia delle letterine dei bambini. Il culmine dei festeggiamenti si ha con la tradizionale sfilata delle corporazioni dei minatori, con i figuranti in maschera e la musica della banda.

Per chi desidera vedere la cosiddetta “piramide natalizia” più alta del mondo il luogo adatto è Dresda . La bella città, che detiene il primato del mercatino di Natale più antico della Germania (1434 ), dà il via al suo Striezelmarkt il 29 novembre. Il nome del mercatino, presente fino al 24 dicembre, deriva dall'Hefestriezel, un dolce di pasta lievitata, tipico di questa festività, “Original Dresdner Christstollen”, al quale ogni anno si dedica una grande sfilata nella prima settimana d’Avvento. L'attrazione principale? L'enorme piramide natalizia presente al centro del mercatino. La grande struttura non è nient'altro che un gigantesco carosello di legno con angeli a dimensioni naturali, il presepe e il suggestivo schiaccianoci-giocattolo più grande del mondo. Il mercatino di Dresda è il posto ideale per acquistare i tradizionali giocattoli in legno, gli Archi di Natale e le stelle dell’Avvento di Herrnhut.

foto Ente del Turismo

Dalla parata dei minatori all'albero di Natale di Plauen

Tra le innumerevoli tradizioni natalizie della Sassonia, la parata delle corporazioni dei minatori è senz’altro uno degli eventi più attesi di questo periodo. Punto culmine dei festeggiamenti di tutte le località, è vissuto con particolare entusiasmo a Chemnitz il cui centro si anima di armoniosi canti in occasione della “Große Bergparade”. All'evento partecipano circa 900 figuranti che rendono omaggio ai 600 minatori delle 29 corporazioni. Un'altra parata degna di nota è quella di Seiffen. Per voi non è Natale se prima non avete sfogliato giorno per giorno il calendario dell'Avvento? Bene, la vostra cittadina adatta è Meißen, dove dal 1º al 24 dicembre, la facciata del municipio viene trasformata in un gigantesco calendario dell’Avvento.

Vivere la magia dei mercati natalizi sassoni è un po' come immergersi nelle antiche tradizioni e costumi del passato. Un esempio? Ad Annaberg-Buchholz così come a Seiffen, dal 30 novembre al 23 dicembre, si può assistere alla mostra del legno, così da apprendere tutti i segreti della celebre arte dell’intagliatura del legno e gustare prelibatezze gastronomiche cucinate ancora secondo le ricette antiche. Un altro mercatino che vale la pena visitare è senz'altro quello di Bautzen, nato nel lontano 1384. Qui, ogni giorno, Babbo Natale, tra bancarelle e mille addobbi, è impegnato nell'apertura della finestrella del calendario dell'Avvento. Inoltre, a rendere ancora più magica l’atmosfera ci sono le tante manifestazioni tra le quali le più divertenti sono: il taglio dello “Stollen” (il dolce tipico natalizio), i diversi concerti e i favolosi cori di Natale. Non siete ancora sazi di regali, dolci e feste natalizie? Bene, allora dirigetevi verso Plauen. Qui, vi aspetta l'antico mercato antico di Plauen: l’Altmarkt, con il suo enorme albero di Natale e i mille prodotti della tradizione natalizia.