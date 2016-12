23 luglio 2014 Tirolo: la Valle dello Stubai e le sue meraviglie naturali Sport all'aria aperta, una cascata dove rigenerere mente e corpo e tante iniziative per i più piccoli per un'estate tirolese indimenticabile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:21 - State cercando una vacanze in un luogo di montagna dotato di comodità, ma capace di farvi realmente staccare dalla routine? La Valle dello Stubai in Tirolo (Austria) sembra fare al caso vostro. Che siate in coppia, che siate con la famiglia oppure alla ricerca di un po' di relax per conto vostro, questa vallata saprà soddisfare le esigenze di tutti.

TRA PASSEGGIATE AL CHIARO DI LUNA, NATURA E SPORT ALL'ARIA APERTA - Da sempre passeggiare al chiarore di luna piena è un sogno per molti innamorati, a questo aggiungete lo splendido scenario della Cascata di Grawa a fare da natural scenografia e l'idillio di coppia è certo. Per raggiungere le cascate dovete percorrere la statale che dista circa 15 minuti da Neustift e una volta parcheggiata l'automobile, prendete il sentiero delle Acque Selvagge, una semplicissima passeggiata di 40/45 minuti che non prevede fatica essendo pressoché in piano.

Una volta finito il percorso arriverete ai piedi della Cascata di Grawa in tutta la sua magnificenza e potrete non solo sedervi in una sorta di platea posta di fronte per godervi lo scenario, ma al contempo usufruire a pieni polmoni dell'aria “bagnata” che si respira ai piedi della cascata che gode di proprietà benefiche per le vie respiratorie. Siete in vacanza con i vostri piccoli? Bene, la vallata non solo offre la bellezza naturalistica del paesaggio del Tirolo ma anche sapienti e creative idee atte a divertire i più piccoli, e alle volte viene quasi da invidiarli.

Per tutta l'estate la Valle dello Stubai offre infatti appuntamenti ed iniziative come il Quiz Alpino (per bambini dai 4 ai 10 anni) che permette di percorrere il sentiero delle emozioni a piedi nudi, oppure sempre alla cascata Grawa i più piccoli potranno cimentarsi nella costruzione di mini-zattere o andare a vedere gli animali da vicino alla fattoria Grubenhof. Non solo. In questa zona è presente il Parco Avventura più grande del Tirolo: funi, ostacoli e percorsi tra gli alberi per i bambini che superano i 10 anni di età. Un divertimento assicurato a contatto con la natura e lontano da smarthphone e video giochi.

Ma esplorare la Valle dello Stubai resta però un piacere di forte impatto anche per gli amanti della montagna che vogliono dedicarsi al proprio benessere e prendersi del tempo di relax tra passeggiate e momenti di riposo. Qui è possibile fare yoga nel contesto naturalistico che riesce a donare ancora più energia a chi pratica questa disciplina. Oppure i percorsi di diverso genere e livello che si diramano lungo queste montagne sono numerosi e perfettamente segnalati permettendo all'escursionista solitario di trovare le indicazioni necessarie a percorrere i sentieri montani.

E per gli sportivi sono presenti anche strade sterrate e sentieri alpini dediti alla corsa. Run & Walk Park Stubai propone itinerari di ogni tipo, dai 2,1 chilometri fino ai 18 chilometri previsti dalla Stubai Line. Ma se non siete troppo amanti di questo genere di sport e preferite muovervi in bicicletta, oltre alle consuete mountain bike troverete anche le “e-bike” ovvero delle biciclette elettriche con pedalata assistita per ridurre la fatica.



Per maggiori informazioni: www.stubai.at



Dopo tuta questa natura vi è venuta voglia di assaggiare qualche tipico piatto tirolese? Cominciate a gustare con gli occhi...