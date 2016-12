18 agosto 2014 A Berlino per il Gelato World Cup La bella città tedesca ospita l'ultima tappa del Gelato World Cup. In gara 16 maestri gelatai che si contendono il titolo di Migliore Gelato del Mondo della Germania Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:06 - Il 22 e il 24 agosto siete liberi? Bene, preparate le valige e partite direzione Berlino. L’affascinante città infatti in quel periodo ospita il Villaggio del Gelato World Tour ad Alexanderplatz. Una gioia per tutti gli appassionati del gelato artigianale. Una buona occasione per visitare Berlino, per gustare il migliore gelato al mondo e per conoscere dal vivo la rosa dei 16 gelatieri che si contenderanno il titolo “World’s Best Gelato – Germania”.

BERLINO CAPITALE DEL GELATO – Il “Villaggio del Gelato World Tour” in AlexanderPlatz sarà aperto al pubblico, con ingresso libero. Per assaggiare i deliziosi gelati? Basta acquistare il Gelato Ticket presso l’info-point all’interno del villaggio stesso (costo del ticket: 5 euro) e scegliere 5 assaggi del vostro gelato preferito (2 coppette e 3 mini-coni). Il ticket vi darà la possibilità di far parte anche della giuria e di partecipare al concorso “Taste & Win!”, che mette in palio un Ipad di ultima generazione. Presso il Villaggio, potrete assistere anche ad altri contest con protagonisti i gelatieri in gara: dal Tonda Challenge by IFi che mette in palio la ‘spatola d’oro’ al Cookies Best Tester by MEC3 che assegna l’ambita Cookie’s Cup.

E se poi vi venisse voglia di improvvisarvi gelatai, iscrivetevi ad uno dei tanti laboratori gratuiti organizzati durante le 3 giornate del festival oppure ad una delle mini lezioni di gelateria tenute dai Maestri gelatieri della Carpigiani Gelato University. Presso il villaggio sarà anche possibile frequentare il laboratorio didattico condotto da IFI che insegna come progettare una gelateria di successo o, ancora, ‘scoprire i mille gusti del gelato’ grazie ai corsi emozionali rivolti ai non addetti ai lavori tenuti dai Maestri gelatieri della International School of Gelato di MEC3.

Vi state chiedendo perché proprio Belino è stata scelta come città ospitante del “Villaggio del Gelato World Tour”? Semplice, la Germania, per chi non lo sapesse, è il secondo paese al mondo per numero di gelaterie (quasi 9.000), e il primo assoluto per passione e tradizione artigianale. Inoltre il legame tra Germania e Italia in questo settore è fortissimo, e le radici di questo antico mestiere sono ben salde grazie ai gelatieri italiani (soprattutto zoldani e cadorini) emigrati in Germania tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

Ma state bene attenti perché dopo Il “Villaggio del Gelato World Tour” di Berlino, ultima tappa della manifestazione, a Rimini, dal 5 al 7 settembre nel piazzale Fellini, si terrà il Gran Finale dell’evento. Alla competizione parteciperanno i finalisti di tutte le tappe precedenti: i gelatieri che si sfideranno con il loro gusto migliore saranno 24 e arriveranno dai 5 continenti.

Al termine dell’evento sarà decretato e premiato il World’s Best Gelato. Per chiudere in bellezza è prevista anche una proiezione pirotecnica. Lo stesso giorno sarà estratto anche il fortunato vincitore del concorso “Gelato for life” che per 10 anni avrà diritto ad un gelato gratis al giorno in una delle gelaterie del network di MyGelato App, l’applicazione gratuita di Carpigiani che porta le gelaterie artigianali negli smartphon iOS e Android.



Per maggiori informazioni: www.gelatoworldtour.com



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it