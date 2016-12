Donnavventura: in viaggio verso la Costa Azzurra

11:17 - Siamo solo all’inizio di questa lunga avventura che ci condurrà fino alle porte del Sahara, in Marocco. La spedizione ha preso il via da una calda Milano in fermento per l’imminente EXPO, dove amici, parenti e una folla di curiosi hanno salutato il team in partenza per il lungo viaggio, sotto una pioggia di flash.

Da Piazza Gae Aulenti la carovana ha lasciato la città meneghina e i grattacieli colorati dalle luci del tramonto, per dirigersi verso Spotorno, dove il team ha trascorso una notte prima di fare ingresso in Francia, o meglio, a Monaco. Qui l’incontro con Rebecca, luxury travel blogger, che ha condotto le nostre reporter alla scoperta degli angoli del lusso nel cuore del Principato. Assieme a loro anche Elena Barolo, fashion blogger di successo, che ha condotto il team a fare shopping fra i brand più glamour di Monaco.



Da qui la carovana ha seguito la strada costiera della Cote d'Azur, passando anche da Nizza, Cannes, Saint Raphael fino a Saint Tropez, capitale francese della mondanità, della famosa tarte tropezienne, nonché cittadina prediletta da Brigitte Bardot.



Da Port Grimaud, una vera e propria chicca a pochi passi da Saint Tropez, 7 km di canali e graziose villette color pastello, il team si è imbarcato sul catamarano Mi Corazone per andare alla scoperta delle isole di Hyères, meglio conosciute come Porquerolles, piccolo gioiello della costa meridionale della Francia.



Costeggiando Ramatuelle e snocciolando una dopo l’altra le calette più appartate, dove l’acqua è più cristallina, il team è infine arrivato all’isola più estesa di questo piccolo arcipelago. Porquerolles ospita poco più di 2000 anime e qui la vita scorre più tranquilla, tanto che i locali trascorrono il pomeriggio giocando a pétanque all’ombra dei platani. Proprio su quest’isola le nostre esploratrici non si sono fatte mancare un bel giro in mountain bike, il mezzo ideale per visitare Porquerolles, considerando che per l’80% la sua superficie è ricompresa in un parco naturale e pertanto vige il divieto di circolazione con i veicoli a motore. Una settimana di vita di mare e consolidamento delle regole della convivenza, che ha reso il team ancora più affiatato e pronto per nuove avventure.



L’appuntamento con questo nuovo episodio, è previsto per domenica 25 Gennaio, alle ore 13:50, su Rete4.