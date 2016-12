Donnavventura in Spagna: il villaggio di Cadaqués

10:24 - Cadaqués è la prima cittadina spagnola a dare il benvenuto al team con le sue candide abitazioni e i suoi vicoli stretti, di qui a Barcellona il passo è breve tuttavia, la sua posizione incorniciata dalle montagne del Pení, la rende una località raccolta e appartata. Un piccolo gioiello della Costa Brava insomma, ma che pochi conoscono e che ancor meno raggiungono, a meno che non si navighi lungo la costa.

Inutile dire che, data la sua posizione strategica e inespugnabile Cadaqués ha una storia millenaria alle spalle che ci riconduce fino all’epoca dei greci e dei romani che sbarcarono qui, presidiando questa pittoresca baia.



Nonostante l’apparente riservatezza che l’ha contraddistinta per centinaia di secoli, un paesaggio da cartolina come questo non poteva non attirare l’attenzione. Cadaqués è finita pertanto per essere fonte d’ispirazione di pittori e artisti del calibro di Picasso, Garcia Lorca, Mirò, Paul Eluard, sebbene è forte la traccia lasciata da Salvador Dalì, il quale ha trascorso più di quarant’anni a Cadaqués (dal 1930 al 1982).



È nella spiaggetta di Portlligat, che si trova ancora oggi la sua casa, trasformata in un museo e aperta al pubblico dal 1997. Questo è sicuramente l’indirizzo da far mettere in agenda a tutti coloro che vogliano curiosare nella vita dell’artista e vivere più da vicino il fascino della Cadaqués di qualche anno fa.



In conclusione si potrebbe quasi affermare che Cadaqués ha rappresentato la culla del movimento Surrealista che è andato diffondendosi nel ventesimo secolo, in un’atmosfera vivace e allo stesso tempo cosmopolita.



Mentre oggi si viene qui per godere piuttosto della tranquilla atmosfera che contraddistingue il suo centro storico affacciato sul porticciolo, un dedalo di strette viuzze incorniciate dalle buganvillee. Imperdibile pertanto una visita di questa cittadina magari anche di passaggio, proprio come hanno fatto le nostre Donnavventura. Il nostro viaggio dunque non si ferma qui e si riparte in direzione del capoluogo della Catalogna, la magica Barcellona.