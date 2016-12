Donnavventura: il team si prepara alla partenza

Come ogni anno, le ragazze scelte per far parte del nuovo team di Donnavventura , si sono sottoposte ad attenti controlli medici presso il Centro Diagnostico Italiano, per verificare il loro effettivo stato di salute.

Esame del sangue, ecografia, visita generale e colloquio con il dottor Bruno Restelli, referente medico del team durante le spedizioni, hannoconfermato che tutte le neo-reporter sono pronte per affrontare questa nuova grande avventura, che le vedrà impegnate nel Grand Raid del Caribe.



E' fondamentale per il team avere un riferimento medico che possa dare tempestivamente indicazioni in caso di malessere o infortunio dei membri della squadra, per questo Donnavventura si affida da tempo al Centro Diagnostico Italiano, una struttura sanitaria ambulatoriale, attiva a Milano dal 1975, dove i medici specialisti che vi lavorano, rispondono 24 ore su 24 a tutti i quesiti di carattere sanitario del team. E' attivo inoltre un numero dedicato alla consulenza per la medicina dei viaggiatori: 0248317304. Donnavventura non potrebbe avere consulenza migliore.