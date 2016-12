18 marzo 2015 Donnavventura: dal Sahara a Capo Verde Un viaggio tra l'azzurro del mare, il verde della costa e una spiaggia fatta di dune di sabbia finissima Tweet google 0 Invia ad un amico

10:29 - Continuano le emozioni targate Donnavventura, la decima puntata di quest’avvincente serie si apre a Laayoune, dove il team ha l’occasione di incontrare due delegati italiani delle Nazioni Unite, impegnati nella missione Minurso. Si tratta di una missione avviata nel 1991 ed è davvero un privilegio per le ragazze del team essere ospiti al Quartiere Generale dell’ONU.

La tappa successiva è Boujdour, un villaggio di pescatori divenuto città in tempi recenti, grazie alla pescosità di queste acque. Si contano circa 6 mila pescatori e quasi 2000 barche. La carovana prosegue in direzione sud e costeggia il mare, incontrando diversi villaggi di pescatori, come quello di Aftissante, nel quale confluiscono uomini da tutto il paese per la stagione della pesca. Anche in questo piccolo porto è ormeggiato un nugolo di barchette blu.



La tappa successiva è Dakhla, ultima cittadina importante prima della Mauritania. Da qui, con un volo speciale, il team raggiunge l’arcipelago di Capo Verde, atterrando sull’isola di Sao Vicente e proprio nel capoluogo dell’isola, Mindelo, stabilisce il proprio campo base.



Le donnavventura hanno da sempre una passione per i mercati, infatti danno prima un’occhiata al colorato e vivace mercato municipal , dove si trovano principalmente frutta e verdura, per poi dirigersi verso il mercato del pesce. Ma ogni angolo dell’isola viene esplorato, dai piccoli villaggi di pescatori lungo la costa, all’entroterra che nasconde anch’esso panorami suggestivi: la roccia scura delle montagne incontra il verde degli orti che costeggiano l’unica strada lastricata; qua e là alcuni mulini blu colorano il paesaggio.



Ma certamente l’attrattiva maggiore è rappresentata dalle splendide spiagge. In quella di Salanza, si trovano tantissimi kitesurfer che sfrecciano sull’oceano, grazie al vento che soffia costantemente e che gonfia le loro vele. Poco oltre invece si vedono alte dune lambire la spiaggia. Si sono formate proprio a causa dei venti persistenti che hanno portato la sabbia del deserto. Le Donnavventura hanno ritrovato un po’ di Sahara, anche qui a Capo Verde.



L’appuntamento con questa nuova puntata, la numero 10 della serie, è previsto per domenica 22 marzo, alle ore 13:50 su Rete4.