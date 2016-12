Donnavventura: consigli di viaggio

12:07 - Le Donnavventura riescono sempre a scegliere le location più suggestive e particolari dove far tappa durante i loro lunghi viaggi e, ora che ci avviciniamo al Natale, hanno scelto un paio di destinazioni non convenzionali dove trascorrere le Feste.

Qui ci troviamo in Québec, che regala location spettacolari proprio come quella di Le Malbaie affacciata fiume San Lorenzo, nella parte più meridionale della regione. L’inverno è alle porte e, se possibile, rende l’atmosfera ancora più speciale e le foglie, dai caldi colori autunnali, fanno ancora capolino fra le foreste di conifere, sparse caratteristiche case in legno dall’aspetto fiabesco.



L’atmosfera è proprio incantata, soprattutto se si parla de Le Manoir Richelieu, elegante struttura avvolta nella cornice di una natura incontrastata. Un vero e proprio castello, adattato per ospitare una residenza d’eccezione e situato in una posizione invidiabile che domina la baia. Un’ottima base dalla quale partire alla scoperta della natura incontaminata della regione, come Mont Grand-Fonds o Le Massif de Charlevoix ideali per gli sport invernali e dove rifugiarsi la sera per scaldarsi, magari intorno al fuoco. L’hotel è collegato anche ad un campo da golf con 27 buche, raggiungibile attraversando una strada panoramica, che fa di questa destinazione un vero paradiso anche per i golfisti.



Per un’alternativa outdoor, a breve distanza, si trova anche anche il Parco Les Palissades, in località Saint Simon. Un indirizzo da mettere sicuramente in agenda per tutti gli amanti dell’attività all’aria aperta e della natura in genere: dalle teleferiche sul lago a percorsi di trekking in una cornice naturale dalla bellezza incontrastata.



Per restare più vicini al Bel Paese, invece, avete mai pensato a trascorrere le festività a Montecarlo? Natale è l’occasione giusta per ammirare il principato in tutto il suo splendore. La capitale del lusso si illumina infatti ogni anno di luci e colori senza precedenti, soprattutto la piazza del Casinò.



A brevissima distanza, in una posizione decisamente invidiabile, nonché fronte mare, si trova anche l’esclusivo Fairmont che quest’anno ha accolto il team alla scoperta del principato, dei suoi locali più esclusivi e dello shopping più sfrenato. La struttura offre comfort, eleganza e buona cucina; tutto è pensato per fare vivere un momento di piacere indimenticabile ai suoi ospiti. Proprio ad un passo da qui, sarà possibile rifarsi gli occhi con le belle vetrine e ammirare lo stile impeccabile delle location più chic attorno alle quali ruota l’élite monegasca e non solo.