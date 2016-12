Alle Maldive con Donnavventura

11:53 - Le Donnavventura ci portano a Vakarufalhi, l'atollo maldiviano che spicca per la barriera corallina da sogno a pochi metri dalla spiaggia.

Chi non ha mai desiderato di lasciarsi tutto alle spalle e partire alla volta di un autentico paradiso terrestre. Le Maldive sono sicuramente tra i luoghi al mondo, che più si avvicinano alla nostra idea di paradiso e tra le infinite isole che compongo i suoi 26 arcipelaghi, Vakarufalhi spicca per la sua armonia e bellezza. Il resort ha un’atmosfera distesa e informale ed è immerso nella fitta vegetazione dell’isola. Si può scegliere tra beach bungalow situati sulla spiaggia, oppure ville overwater che hanno un accesso diretto al mare.



L’isola, quasi perfettamente tondeggiante, è circondata da una laguna mozzafiato, orlata da una ininterrotta spiaggia di sabbia bianca. Il reef, a pochi metri dalla spiaggia, vanta splendidi punti di immersione e l’esplorazione dei fondali regala emozioni davvero imperdibili. La ricchezza della barriera corallina, con la sua straordinaria varietà di pesci, coralli e molluschi, può essere apprezzata anche solo facendo snorkeling, quindi nuotando in superficie con maschera e pinne. Di fronte ai vostri occhi si aprirà un mondo sottomarino popolato da banchi di pesci multicolore, mante che si muovono sinuose, quasi stessero danzando, pesci chirurgo dalla livrea blu e gialla, pesci pagliaccio, pappagallo, farfalla, scatola, imperatore e napoleone, giusto per citarne alcuni. Non è raro poi imbattersi in tartarughe marine di cui se ne possono incontrare ben quattro specie diverse.



Si può andare alla scoperta di altre isole, servendosi di un dhoni, l’imbarcazione tradizionale maldiviana, interamente realizzata in legno, spingendosi così al di là del reff con la sua acqua turchese, per trovarsi nel più intenso blu cobalto del mare aperto.



Per chi vuole proprio farsi viziare poi, quale scelta migliore del farsi coccolare nella spa, con il suo approccio olistico che combina gli antichi riti e la saggezza delle culture asiatiche con i rituali della bellezza e del benessere delle popolazioni locali, senza dimenticare l’innovazione e la tecnologia, per un risultato senza eguali. Le tradizioni orientali sono racchiuse nella vasta gamma dei trattamenti proposti e nei prodotti utilizzati, tutti di origine naturale con essenze e aromi inebrianti per la gioia dei sensi.