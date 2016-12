Donnavventura in Thailandia alla scoperta dell'antica capitale

10:10 - Il team ci porta alla scoperta dello splendore dell’antica capitale thailandese, Ayuthaya. Questa meravigliosa città, avvolta nella sua plurisecolare storia, si trova a 80 km a nord della capitale, Bangkok ed è comodamente raggiungibile di macchina o anche in treno in un viaggio di poco più di un’ora dalla principale stazione di Bangkok Hualamphong.

La storia di Ayuthaya ci riporta fra il XIV e il XVIII secolo, quando questa città rappresentava l’inespugnabile capitale del regno siamese che all’epoca, oltre alla Thailandia, occupava anche il Laos, la Cambogia e il Myanmar.

La sua posizione, in corrispondenza della confluenza fra tre fiumi, fa sì che Ayuthaya sia completamente circondata d’acqua, la città si può raggiungere infatti grazie ad uno dei ponti che la collegano alla terraferma o a bordo di un’imbarcazione che permetta di ammirare la rilassata vita lungo il fiume.



Grazie alla sua storia e alle rovine dei suoi templi, disseminati in tutta la città, Ayuthaya è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il mezzo migliore per spostarsi alla scoperta dei suoi Wat, i templi appunto, è sicuramente la bicicletta, sebbene in Thailandia non manchino mai i tuk-tuk, che risultano sempre il mezzo più veloce e immediato per i brevi spostamenti. Il Wat Phra Mahathat, ospita anche una testa di Buddha attorno alla quale sono cresciute le radici del fico delle pagode ed è forse il tempio più particolare. Tuttavia incanta anche la vista dall’imponente bòt, il santuario centrale del Wat Na Phra Meru, che si estende tanto in altezza quanto in profondità. Alla sua base, nel sottosuolo, si trova infatti una sorta di cripta che presenta pitture sacre risalenti al XVIII secolo.



Ad Ayuthaya, come in tutta la Thailandia, non mancano infine neanche gli elefanti che si muovono lenti al comando dei loro abili addestratori. Un tempo, questi pacifici pachidermi intrattenevano il re e la sua famiglia nel kraal e ancora oggi risvegliano l’interesse e la curiosità dei turisti che spesso ne approfittano per un passaggio da una posizione decisamente sopra-elevata…