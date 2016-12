Youtube, il blogger PewDiePie vuole chiudere il suo canale: "Abbonati cancellati a loro insaputa"

Secondo PewDiePie, la gestione e la presentazione degli account degli utenti sarebbe stata alterata proprio dalla società del gruppo Alphabet/Google. Queste modifiche avrebbero disattivato gli abbonamenti degli utenti ai canali senza il loro permesso.



Tutto ciò avrebbe prodotto una diminuzione nelle visualizzazione dei suoi video: infatti alcuni filmati sono stati visti da "soli" 2 milioni di utenti. "YouTube vuole uccidere il mio canale: lo cancellerò quando PewDiePie tocca quota 50 milioni" ha detto Felix.



Dall'altra parte, You Tube si difende spiegando come gli utenti cancellati siano solo quelli falsi: "Alcuni creatori hanno espresso preoccupazioni per il calo degli abbonati. Abbiamo fatto una ricerca e trovato che non ci sono cali del numero di abbonati oltre ciò che normalmente accade quando gli utenti lasciano un canale o quando YouTube rimuove i falsi abbonati". Malgrado l'annuncio della chiusura, PewDiePie ha anche promesso di restare sulla piattaforma con un secondo canale