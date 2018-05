WhatsApp rivoluziona le chat di gruppo: ecco tutte le novità

Descrizione del gruppo - Gli amministratori possono impostare una breve descrizione all'interno di ogni gruppo su WhatsApp indicando le regole, lo scopo, la descrizione del gruppo stesso. Ogni nuovo partecipante può leggere la descrizione in cima alla chat o nella pagina Info.



Impostazioni per gli amministratori - I partecipanti del gruppo non possono più cambiare le informazioni del gruppo a loro piacimento. Sono gli amministratori a scegliere quali membri possono effettuare modifiche e quali no. Gli amministratori poi possono revocare i privilegi ai membri che hanno scelto. Mentre gli utenti di un gruppo non possono più rimuovere un amministratore dal gruppo che ha creato



Panoramica delle menzioni - Se non si accede a una chat per molto tempo possiamo cercare in modo rapido tutte le volte che siamo stati menzionati. E' sufficiente premere la @ nell'angolo in basso a destra.



Ricerca dei partecipanti - Si può cercare il nome di ogni singolo partecipante di un gruppo grazie alla nuova icona "lente di ingrandimento" presente nella schermata Info del gruppo.



Infine WhatsApp ha apportato alcune modifiche per evitare che i membri che si cancellano da un gruppo possano essere continuamente aggiunti di nuovo. L'app di messaggistica ha fatto sapere che le nuove funzioni sono disponibili per iPhone e Android.