Whatsapp per Android, foto e video saranno eliminati a novembre

Novità importante per chi usa Whatsapp per Android. Gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea, in un post sul blog ufficiale, hanno fatto sapere che le copie di sicurezza di WhatsApp non occuperanno più spazio su Google Drive a partire dal prossimo 12 novembre. L'accordo tra Google e WhatsApp permetterà agli utenti Android di trasferire foto, video e altri media anche attraverso altri dispositivi, nel caso in cui si iniziasse ad utilizzare un altro smartphone, con lo stesso sistema operativo.